Stellantis: in Polonia iniziati i preparativi per la produzione dei nuovi modelli

Come annunciato dalla banca nel comunicato stampa di lunedì, la società MA Polska operante nel settore automobilistico, grazie a un prestito garantito da da PKO Bank Polski “finanzierà un investimento del valore di oltre 150 milioni di PLN per la produzione di elementi per nuovi modelli di auto che saranno prodotti nella fabbrica Stellantis di Tychy”.

Stellantis: in Polonia ci si prepara all’avvio della produzione dei tre nuovi SUV di Alfa Romeo, Jeep e Fiat

PKO Bank Polski concederà un prestito per un importo di 24 milioni di euro. “Nonostante la pandemia e i conseguenti problemi con le catene di approvvigionamento, che ha colpito duramente l’industria automobilistica in tutto il mondo, le aziende nazionali stanno ancora investendo nel loro sviluppo e nell’adattamento alle esigenze del mercato legate, tra l’altro, alla transizione verso l’elettromobilità.

La società Tychy MA Polska – appartenente alla società globale CLN Group, che grazie al finanziamento di PKO Bank Polski e KUKE acquisterà nuove linee di produzione, rafforzando notevolmente il proprio potenziale produttivo e le possibilità di esportazione “- ha indicato la banca.

“L’ultimo investimento del valore di oltre 150 milioni di PLN presuppone l’acquisto di linee di produzione e linee di assemblaggio per elementi in acciaio, che saranno poi utilizzate nel processo di assemblaggio di tre nuovi modelli prodotti nello stabilimento Stellantis di Tychy”.

PKO Bank Polski ha un patrimonio di 422 miliardi di PLN. Nel primo trimestre del 2022, la banca ha generato un utile netto di 1,4 miliardi di PLN. L’azienda serve 11,3 milioni di clienti.

Da oltre 30 anni, KUKE assicura le transazioni degli imprenditori polacchi, offrendo servizi che garantiscono un commercio sicuro sia in patria che all’estero. Stellantis in Polonia nei prossimi anni produrrà tre nuovi SUV compatti per i marchi Jeep, Alfa Romeo e Fiat.

Il primo ad arrivare già agli inizi del prossimo anno sarà il SUV di Jeep. A seguire entro fine anno quello di Fiat. Nel 2024 sarà la volta di quello di Alfa Romeo.

