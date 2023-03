Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2026: ecco tutto quello che sappiamo

Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2026 sono le future generazioni dei due modelli che come confermato dal CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato arriveranno nei prossimi anni, molto probabilmente tra la fine del 2025 e la prima parte del 2026. A proposito di queste due auto fino ad ora sono emerse già numerose informazioni su quelle che saranno le loro caratteristiche anche se ovviamente al momento sono ancora tante le notizie mancanti.

Ecco tutto quello che sappiamo su Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2026

Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2026 nasceranno sulla nuova piattaforma STLA Large e molto probabilmente continueranno ad essere prodotte a Cassino. La fabbrica di Stellantis di recente ha ricevuto la conferma che in futuro costruirà auto proprio su quella piattaforma. Sembra dunque scontato che Giulia e Stelvio continuino ad uscire dalle sue linee di produzione come i modelli attuali.

Grazie a questa nuova piattaforma Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2026 avranno caratteristiche uniche. Infatti i loro motori avranno potenze che andranno da 350 a 800 cavalli e inoltre avranno versioni a trazione posteriore e varianti a trazione integrale. I motori elettrici di cui saranno dotate le due auto del Biscione saranno 1, 2 o 3 a seconda della versione.

Molto probabilmente queste auto saranno dotate di un generatore del suono del motore simile a quello adottato di recente dalla nuova Maserati GranTurismo Folgore. Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2026 saranno dotate di batterie che a seconda della versione saranno di 101 kWh o 119 kWh. Questo significa che le versioni top di gamma dovrebbero arrivare ad avere oltre 800 km di autonomia con una ricarica completa.

Adottando un’architettura da 800 volt le due auto di Alfa Romeo potrebbero ricaricarsi molto velocemente. Si parla di 18 minuti per passare dal 20 all’80 per cento di energia. Inoltre le auto saranno dotate delle migliori tecnologie di assistenza alla guida e di sicurezza. Quanto al design, Alejandro Mesonero-Romanos è già al lavoro. Siamo sicuri che Alfa Romeo Giulia e Stelvio non deluderanno nemmeno sotto questo punto di vista con un look che sicuramente sarà molto apprezzato dai numerosi fan della casa automobilistica milanese.

Le due auto continueranno ad avere un ruolo importante all’interno della gamma dello storico marchio del Biscione che punta a diventare una sorta di brand premium globale di Stellantis con il lancio di numerosi nuovi modelli che arriveranno da qui al 2030.