Maserati GranTurismo Folgore: in pista in un nuovo video

Maserati l’anno scorso ha rivelato un modello molto importante per quanto concerne la sua gamma. Parliamo ovviamente della nuova Maserati GranTurismo Folgore, che come sappiamo è la versione completamente elettrica della sua nuovissima coupé della casa automobilistica del Tridente. La GranTurismo Folgore è il modello più potente della gamma, ha tre motori e trazione integrale, e apparentemente è una vettura molto adatta a correre in pista.

In un video in pista la nuova Maserati GranTurismo Folgore

Come vi mostriamo nel video qui sotto a questo articolo, il redattore di Autocar Matt Prior ha avuto la possibilità di guidare la nuova Maserati GranTurismo Folgore come parte di un evento ufficiale Maserati e la sua prima impressione a proposito di questa auto è stata abbastanza positiva, anche se ha guidato l’auto su una pista piuttosto bagnata e non è riuscito quindi a saggiare tutta la potenza di questa vettura. Il veicolo che ha guidato era un prototipo, quindi non è del tutto finito, poiché la vettura di Maserati dovrebbe ufficialmente entrare in produzione tra circa quattro mesi e Maserati sta dando gli ultimi ritocchi.

La nuova Maserati GranTurismo Folgore ha tre motori in totale, uno per ciascuna ruota e un altro che aziona entrambe le ruote anteriori, che insieme producono 761 CV e una coppia massima di 1.350 Nm. Questi numeri sono sufficienti per un tempo da zero a 100 km/h di 2,7 secondi e una velocità massima di 320 km/h.

La vettura è dotata di un pacco batterie da 92,5 kWh (con una capacità utilizzabile di 83 kWh) che supporta fino a 800 volt e consente al veicolo di caricarsi a una velocità massima di 270 kW. Nel complesso, secondo questa recensione del prototipo in pista, il veicolo presenta caratteristiche davvero impressionati. Come sottolinea il recensore nel video, la sua rivale più vicina è la Porsche Taycan e non sono esattamente simili, il confronto tra questi due EV nei prossimi anni dovrebbe produrre risultati interessanti.