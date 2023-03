Jeep Easter Safari: la casa americana pubblica nuovi teaser

Mancano solo un paio di settimane al Jeep Safari Easter 2023 a Moab e Jeep continua a svelare teaser dei concept che debutteranno all’evento di quest’anno. Il secondo lotto di foto, noto come “Trail 2 Marker”, mostra tre veicoli apparentemente elettrificati, almeno in parte. Lo ipotizziamo in quanto il breve comunicato stampa di Jeep con le immagini pone una domanda sulla “leggendaria capacità fuoristrada elettrificata”. Nello specifico, Jeep vuole sapere cosa pensa la gente quando colori inediti e una grande potenza si combinano in un fuoristrada elettrificato. Presumibilmente, saranno i tre concept car mostrati in giro in questi teaser, uno dei quali sembra essere un Wagoneer 4xe.

Il teaser colorato di rosa potrebbe facilmente essere un Wrangler Rubicon 4xe. Le scritte e le strisce blu sul cofano sono perfette per il modello 4xe. Tuttavia, non vediamo molto altro in termini di modifiche, il che è strano per qualcosa che va al Jeep Safari Easter. Detto questo, sappiamo che sta arrivando un Gladiator 4xe: dovrebbe essere messo in vendita all’inizio del 2024 e il tempismo potrebbe essere perfetto per un’anteprima al raduno annuale di fuoristrada di quest’anno.

Per quanto riguarda il teaser verde, le viste frontali di Wrangler e Gladiator sono estremamente difficili da distinguere. Questo potrebbe essere uno dei due modelli, ma indipendentemente da cosa c’è dietro la seconda fila di sedili, questa è sicuramente una macchina esistente che trasporta equipaggiamento fuoristrada.

Tra le altre cose, possiamo vedere sullo sfondo il logo Jeep Performance Parts. Guida su pneumatici robusti, racchiude un paraurti anteriore aggiornato e, se guardi molto da vicino, puoi vedere quelli che sembrano ancoraggi che corrono dai paraurti a qualcosa sul tetto. Il terzo teaser dovrebbe essere un Wagoneer. Sappiamo che un Grand Wagoneer 4xe arriverà nel 2024. Al momento però sono solo ipotesi.