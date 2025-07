Leasys accompagna il Vaticano nella transizione verso la mobilità elettrica

Leasys, società di noleggio a lungo termine del Gruppo Stellantis, partecipa attivamente al percorso di transizione ecologica avviato dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. L’iniziativa rientra nel programma “Conversione Ecologica 2030”, un piano strutturato per incentivare la sostenibilità e ridurre concretamente le emissioni legate alla mobilità.

L’iniziativa consolida il ruolo di Leasys come partner nella diffusione di modelli di mobilità sostenibile

Grazie all’accordo firmato con Stellantis, i dipendenti del Governatorato e della Santa Sede potranno accedere a una selezione di veicoli elettrici e a basso impatto ambientale, scelti tra i principali marchi del Gruppo. L’obiettivo è promuovere l’utilizzo di mezzi a zero emissioni, contribuendo agli impegni internazionali assunti dal Vaticano in tema di salvaguardia ambientale.

L’iniziativa consolida il ruolo di Leasys come partner nella diffusione di modelli di mobilità sostenibile, attraverso soluzioni flessibili e all’avanguardia. Un progetto che rappresenta un ulteriore passo verso un futuro più green, in cui l’attenzione per l’ambiente si traduce in azioni concrete a favore della collettività e del territorio.

Stellantis, tramite Leasys – realtà di riferimento nel settore del noleggio a lungo termine in Italia – metterà a disposizione dei dipendenti dello Stato della Città del Vaticano una flotta di veicoli completamente elettrici. L’iniziativa prevede l’accesso a un’ampia selezione di modelli a zero emissioni appartenenti ai principali marchi del Gruppo Stellantis, tra cui Fiat, Peugeot, Citroën, Lancia, Opel, Jeep e Alfa Romeo. Un passo concreto verso la mobilità sostenibile, in linea con i progetti di transizione ecologica promossi dal Vaticano.

Leasys offrirà la sua competenza e professionalità proponendo soluzioni di noleggio a lungo termine studiate per rendere la mobilità sostenibile accessibile e immediata. Le formule proposte includeranno tutti i servizi essenziali per garantire un’esperienza di guida sicura ed efficiente, come coperture assicurative, manutenzione e assistenza. Inoltre, grazie a strumenti digitali innovativi, i clienti potranno gestire in modo autonomo e semplice tutte le operazioni legate al contratto di noleggio, assicurando così un’esperienza utente fluida e senza complicazioni.

In un’epoca in cui la transizione ecologica rappresenta una sfida collettiva, Leasys è fiera di contribuire attivamente a un progetto che unisce visione e concretezza, guardando con determinazione a un futuro sostenibile e responsabile.