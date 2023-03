Vivaro Electric: importante premio ai Fleet News Awards 2023

Vivaro Electric è stata nominata “Best Zero Emission Medium Van” ai Fleet News Awards 2023, che si sono tenuti ieri sera durante una cerimonia di premiazione a Londra. In qualità di veicolo commerciale elettrico più venduto nel Regno Unito nel 2021 e nel 2022, con 4.212 venduti lo scorso anno, i giudici hanno elogiato Vivaro Electric per aver aperto la strada nell’aiutare le flotte di furgoni britannici a passare all’elettrico. Questa performance ha aiutato Vauxhall a consolidare la sua posizione di produttore di furgoni elettrici più venduto del paese nel 2021 e nel 2022. Insieme a Combo Electric e Movano Electric, questo veicolo ha contribuito a un totale di 5.028 e-LCV venduti dal marchio di Stellantis nel 2022.

Disponibile con una batteria da 50 kWh o 75 kWh, Vivaro Electric è in grado di percorrere fino a 205 miglia con una singola carica (WLTP) e presenta un carico utile massimo fino a 1.226 kg. I clienti possono scegliere tra i livelli di allestimento Prime e Pro ben equipaggiati o il Vivaro Electric GS lanciato di recente, il primo furgone “sportivo” completamente elettrico del Regno Unito, con straordinari aggiornamenti stilistici e interni migliorati. Il Vivaro Electric ha una lunga lista di premi al suo attivo, tra cui “International Van of the Year 2021”.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “Sono entusiasta che Fleet News abbia riconosciuto il Vivaro Electric come il miglior furgone medio a zero emissioni. In qualità di veicolo commerciale elettrico più venduto nel Regno Unito, è bello vedere che Vivaro Electric continua a riscuotere successo tra i media e tra i clienti, mentre Vauxhall apre la strada all’elettrificazione delle attività commerciali britanniche”.

I giudici dei Fleet News Awards 2023 hanno dichiarato: “Il Vivaro Electric è il vincitore e sta guidando la transizione dei veicoli elettrici tra le flotte di furgoni: è un best seller di un vero produttore di flotte”. Il modello è in prima linea nell’impegno di Vauxhall per l’elettrificazione, in quanto uno dei pochi marchi già in grado di offrire alle flotte un furgone completamente elettrico su tutta la sua gamma di veicoli commerciali leggeri. Entro il 2028, l’intera gamma di auto e furgoni di Vauxhall al pari di Opel sarà completamente elettrica, sette anni prima della scadenza data dall’Europa.