Vauxhall Vivaro e Vivaro-e diventano più sportivi con l’allestimento GS

Vauxhall ha presentato il nuovo allestimento sportivo GS per i furgoni medi Vauxhall Vivaro e Vivaro-e, con entrambi i modelli che introducono aggiornamenti estetici e interni aggiornati. Sono stati già aperti gli ordini nel Regno Unito con prezzi rispettivi da 41.000 sterline (47.081 euro) e 55.000 sterline (63.157 euro).

L’allestimento GS è una nuova aggiunta alla pluripremiata gamma Vivaro Light Commercial Vehicle (LCV) e diventa l’offerta più sportiva e dinamica della line-up. I due van sportivi si distingue per vari aggiornamenti stilistici che li rendono immediatamente riconoscibili su strada.

Vauxhall Vivaro: le versioni termica ed elettrica adesso offrono il nuovo allestimento GS

Anteriormente troviamo un nuovo spoiler a labbro che si aggiunge alla presenza su strada del veicolo. Per completare il profilo anteriore più affilato, il nuovo Vivaro GS è stato ulteriormente migliorato dall’aggiunta di minigonne laterali con parafanghi anteriori integrati. Tra gli altri accattivanti aggiornamenti c’è l’aggiunta degli esclusivi cerchi in lega nera da 18” con raggi a Y e pneumatici ad alta capacità di carico.

La parte posteriore del veicolo propone anche caratteristiche specifiche GS, tra cui uno spoiler in due pezzi integrato per migliorare la stabilità. Questo è completato da un paraurti posteriore completamente nuovo che si integra con l’esclusivo spoiler posteriore e le minigonne laterali per creare un design armonizzato e sorprendente.

All’interno, i nuovi Vauxhall Vivaro e Vivaro-e GS propongono dei sedili in ecopelle lavorati a mano più resistenti all’usura e agli agenti chimici, con i loghi GS presenti su entrambi i modelli. I sedili sono rifiniti con cuciture rosse e materiale traforato per la ventilazione, combinando uno stile sportivo premium con il comfort richiesto da chi ama la guida sportiva.

Adam Wood, direttore marketing di Vauxhall, ha detto che la versione GS offre qualcosa di davvero unico agli acquirenti di veicoli commerciali leggeri. Con un look dedicato e aggiornamenti interni, non solo si distingue sulla strada, ma mantiene anche la praticità e la versatilità per cui è noto il Vauxhall Vivaro.

Fino a 304 km di autonomia con una singola ricarica

La casa automobilistica britannica è conosciuta come uno dei pochi produttori in grado di offrire alle aziende britanniche un furgone completamente elettrico su tutta la sua gamma e sta continuando con la nuova versione GS, disponibile sia per il Vauxhall Vivaro che per il Vauxhall Vivaro-e.

L’allestimento GS sarà disponibile sul Vivaro 100% elettrico, attualmente il veicolo commerciale leggero elettrico più venduto in UK, solo nella configurazione Panel Van. Con una batteria da 75 kWh, il Vauxhall Vivaro-e GS propone un’autonomia massima di 304 km nel ciclo WLTP. Supporta una ricarica rapida fino a 100 kW, con una carica dell’80% che richiede solo 45 minuti, oltre a vantare un volume di carico massimo di 5,8 m³ e un carico utile di 1000 kg.

Oltre al modello a zero emissioni, il brand di Stellantis offrirà l’allestimento GS anche sulle versioni Panel Van e Doublecab del Vauxhall Vivaro, che viene fornito con una nuova versione del motore diesel turbodiesel da 2 litri.

Disponibile solo per la versione GS, questo propulsore adesso produce 183 CV di potenza. Parliamo di 35 CV in più rispetto alla versione precedente. Accanto troviamo un cambio automatico a 8 velocità. Il nuovo Vauxhall Vivaro GS produce 145 g/km di CO2 e può raggiungere fino a 21,81 km/l.