Fiat: ecco come la casa italiana ha venduto più di tutti nel 2022

Di recente, ha fatto molto scalpore la notizia che nel 2022 Fiat è stato il marchio più venduto all’interno del gruppo Stellantis. Lo scorso anno la principale casa automobilistica italiana è risultata essere in testa tra i brand del gruppo automobilistico con 1,17 milioni di unità. Il totale comprende sia le auto che i veicoli commerciali leggeri mentre non tiene conto delle 12.800 unità vendute da Abarth. Fiat è stato il 18° marchio del settore auto con più immatricolazioni a livello globale lo scorso anno. Il marchio di Torino mantenuto la sua posizione rispetto al 2021, ma è stato superato nelle vendite da Tesla, che si è classificata al 17° posto con quasi 1,3 milioni di unità.

Fiat ha registrato una contrazione delle vendite del 6,8 per cento rispetto al 2021. Questo è un buon risultato se paragonato ai cali a doppia cifra registrati da altri grandi marchi. Non sorprende che la maggior parte di queste auto sia stata venduta in Brasile e in Italia, i suoi due maggiori mercati, con vendite combinate per un totale di 651 mila unità. Si tratta del 56 per cento del totale. Ciò è abbastanza in linea con la forte dipendenza da altri marchi nei loro mercati più grandi.

La forte presenza di Fiat in Brasile continua ad essere la principale fonte di volumi e lo scenario migliore per esplorare nuovi segmenti. E l’ultima Fiat Fastback ne è un esempio. In Italia la situazione è un po’ più complessa. La gamma Fiat è piuttosto ridotta, con solo cinque modelli più due furgoni di marca. Le immatricolazioni sono scese del 18 per cento rispetto al 2021. La 500 è rimasta il modello più popolare di Fiat. L’anno scorso, le sue vendite, principalmente in Europa, sono aumentate del 5 per cento a quasi 180 mila unità. I suoi mercati principali sono risultati essere Germania, Italia, Francia, Regno Unito e Spagna.