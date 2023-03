Ferrari Roma Spider: pubblicato un nuovo video teaser prima della presentazione

Siamo già a conoscenza del fatto che Ferrari svelerà un nuovo prodotto proprio oggi. In vista dell’annuncio ufficiale, il marchio modenese ha condiviso un breve video teaser su Twitter, mostrando una bandiera di colore bianco con tocchi di rosso e giallo che sventola, svelando parzialmente la carrozzeria di un misterioso modello.

Il video ci permette di osservare una finitura argentata e il famoso logo del cavallino rampante. Contemporaneamente alla pubblicazione del filmato, l’iconico brand modenese dice ai suoi fan di prepararsi per scoprire altro. Oggi, alle 20:00, il marchio di Maranello presenterà un’inedita auto.

Ferrari Roma Spider: oggi potrebbe essere il giorno della nuova supercar

Questo rappresenta il secondo teaser relativo alla supercar segreta. Alcuni ipotizzano che questa sera potrebbe essere svelata la Ferrari Roma Spider, ovvero la variante cabriolet della coupé introdotta alcuni anni fa.

In precedenza, la celebre casa automobilistica ha annunciato che nel corso dell’anno saranno introdotti quattro nuovi modelli. L’evento di stasera segnerà il debutto del primo. Non resta che pazientare ancora qualche ora per scoprire tutti i particolari riguardanti la nuova supercar Ferrari.

Parlando un po’ della Ferrari Roma, è una sportiva presentata per la prima volta a novembre 2019. Si tratta di una Gran Turismo 2+2, il che significa che ha due posti anteriori e due posti posteriori più piccoli, adatti per bambini o per bagagli aggiuntivi. L’auto prende il nome dalla città di Roma, come tributo alla tradizione delle auto sportive italiane degli anni ‘50 e ‘60, riflettendo uno stile elegante e sofisticato.

La Roma è alimentata da un motore V8 biturbo da 3.9 litri in grado di erogare 620 CV di potenza e 760 Nm di coppia massima. Si tratta dello stesso propulsore utilizzato in altre Ferrari come la Portofino, la F8 Tributo e la 488 GTB. È dotata di un cambio automatico a doppia frizione e 8 rapporti, che fornisce cambi marcia rapidi e fluidi.

La supercar può raggiungere una velocità massima di oltre 320 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi. La velocità da 0 a 200 km/h può essere raggiunta in 9,3 secondi.

Offre un perfetto mix tra eleganza e sportività

Il design della Ferrari Roma è un mix di eleganza e sportività. Le linee sono fluide e pulite, con un frontale lungo e affusolato, un abitacolo arretrato e un posteriore corto. La griglia anteriore è stata ridisegnata per un aspetto più moderno e distintivo mentre i fari e i fanali sono sottili e allungati.

L’abitacolo della Roma è progettato per offrire un’esperienza di guida confortevole e lussuosa. I materiali di alta qualità, come il cuoio e l’alluminio, sono utilizzati in abbondanza. Dispone di un cruscotto digitale, un sistema di infotainment con display touch e un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione.

Questa vettura è stata elogiata per il suo design attraente, le prestazioni eccellenti e il lusso offerto, proponendo un’esperienza di guida GT che combina la tradizione Ferrari con un tocco di modernità.

Per quanto riguarda l’aerodinamica, la Ferrari Roma è stata progettata per essere il più efficiente possibile, con un coefficiente di resistenza aerodinamica estremamente basso. Questo è stato ottenuto grazie all’integrazione di soluzioni innovative come prese d’aria attive e un fondo piatto che canalizza l’aria per massimizzare la deportanza e la stabilità a velocità elevate.