Ferrari: il 16 marzo presenterà qualcosa di nuovo

Ferrari ha annunciato la presentazione di un nuovo prodotto per il 16 marzo. Tuttavia, il video teaser condiviso su Instagram non offre informazioni concrete sulla nuova vettura in arrivo.

La clip mostra infatti il volante di un’auto che gradualmente si illumina per rivelare alcune caratteristiche come le palette del cambio in fibra di carbonio e le parti superiori e inferiori del volante in pelle, anch’esse in carbonio.

Ferrari, le palette del cambio in fibra di carbonio

Ferrari: un breve video teaser anticipa il lancio di una nuova supercar

Il volante ha anche un Manettino in basso a destra, un quadrante delle luci sul lato opposto e dei pulsanti per gli indicatori di direzione sopra entrambe le razze. Inoltre, un misterioso elemento è visibile nel tetto dell’auto.

Il video teaser non riporta alcun suono di motore, quindi potrebbe essere che Ferrari stia anticipando la presentazione della sua prima supercar completamente elettrica. Tuttavia, un’altra possibilità potrebbe essere il lancio della Ferrari Roma Spider, visto che è stata avvistata diverse volte in forma di prototipo durante dei test su strada. Attendiamo il 16 marzo per saperne di più.

Parlando un po’ della Roma, si tratta di una supercar a due posti introdotta nel 2019. Prende il nome dalla Città di Roma ed è stata progettata per rappresentare una reinterpretazione moderna delle Gran Turismo degli anni ‘50 e ‘60.

È dotata di un motore V8 biturbo da 3.9 litri che produce 620 CV di potenza e 760 Nm di coppia massima, accoppiato a un cambio automatico a 8 velocità. La vettura può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e raggiungere una velocità massima di 320 km/h.

Esteticamente, la Ferrari Roma presenta un design elegante e slanciato, con linee fluide e un frontale distintivo con un muso basso e un’aerodinamica curata. L’interno è altrettanto elegante, con materiali di alta qualità e tecnologie all’avanguardia.

La Roma offre stile, prestazioni e lusso in un’unica vettura

È un’auto molto apprezzata dai fan del marchio di Maranello grazie alla sua combinazione di stile, prestazioni e lusso. È considerata una GT adatta ai lunghi viaggi, ma allo stesso tempo riesce ad offrire performance di prima categoria e un’esperienza di guida emozionante.

Oltre alle sue prestazioni impressionanti, la Roma si distingue anche per la sua guida fluida e raffinata grazie alle sospensioni magnetoreologiche e alla direzione elettromeccanica. La vettura è dotata di molte tecnologie avanzate, tra cui il sistema di controllo della trazione F1-Trac, il differenziale elettronico E-Diff3 e un impianto frenante Brembo.

La supercar è stata progettata per offrire un’esperienza di guida personalizzabile grazie alla possibilità di scegliere tra tre diverse modalità di guida: Comfort, Sport e Race. Inoltre, è dotata di un sistema di infotainment avanzato con display touch da 8.4 pollici e connettività wireless per smartphone.

È anche disponibile in una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, tra cui una serie di colori per esterni e interni, finiture in fibra di carbonio e sedili sportivi in pelle. In aggiunta, i clienti possono scegliere tra diversi accessori Ferrari ufficiali come valigie, borse e abbigliamento personalizzato.

La Ferrari Roma è stata progettata per rappresentare l’eccellenza del Made in Italy grazie alla sua qualità artigianale e alla cura dei dettagli. Ogni esemplare viene assemblato a mano presso lo stabilimento di Maranello, dove esperti artigiani lavorano con cura per garantire la massima precisione e qualità.

Infine, la biposto del cavallino rampante è stata premiata con numerosi riconoscimenti e premi, tra cui il Best Sports Car assegnato da Auto Express nel 2020 e il Design of the Year da Auto Zeitung nello stesso anno.