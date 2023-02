Ferrari Roma: esemplare precipita con l’ascensore e si distrugge

Una fine tragica e particolarmente prematura è stata quella incontrata da una Ferrari Roma nuova di zecca, che è rimasta distrutta prima ancora di avere il tempo di circolare anche solo per pochi minuti sull’asfalto. Si tratta di una Ferrari Roma la cui tragica fine è stata scritta nell’ambiente protetto di una concessionaria di auto extra lusso nella contea di Palm Beach in Florida negli Stati Uniti.

Ferrari Roma distrutta dopo essere precipitata nel pozzo dell’ascensore di un concessionario

Questa Ferrari Roma è finita nel pozzo di un ascensore, dopo aver subito ingenti danni che l’hanno resa praticamente inutilizzabile. La parte posteriore del famoso modello della casa automobilistica del cavallino rampante ha subito i danni maggiori, mentre sono visibili abrasioni significative sia sul cofano che sul tetto. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco locali per rimuovere dal pozzo la carcassa del veicolo del produttore di Maranello. Secondo i vigili del fuoco, la causa dell’incidente è stata un malfunzionamento dell’ascensore.

La tragica caduta della Ferrari Roma nel pozzo ha provocato una perdita di carburante. In concessionaria è stata tolta la corrente per evitare un evidente incendio, che avrebbe messo in pericolo anche le altre super car ospitate nel negozio. L’intera operazione di recupero del modello dal pozzo è durata circa quattro ore.

Per quanto riguarda la Ferrari Roma, si tratta di una potente GT 2+2 posti spinta da un motore biturbo V8 da 3,9 litri che eroga 620 CV (tra 5.750 e 7.500 giri/min) e 761 Nm di coppia (tra 3.000 e 5.750 giri/min). giri al minuto). Le prestazioni della supercar del cavallino rampante sono esplosive, con l’accelerazione ai primi 100 km/h che arriva in 3,4 secondi e la velocità massima raggiunge i 320 km/h.