Peugeot 3008: il SUV raggiunge un traguardo storico

Lanciata sul mercato nel 2016, la Peugeot 3008 è stata un modello chiave per la casa automobilistica del Leone negli ultimi anni. Non solo ha rafforzato la presenza del marchio in un segmento emergente, ma è stata anche una delle punte di diamante della sua strategia di elettrificazione. Dal 2016 il SUV di Peugeot ha rotto gli schemi per la sua dotazione tecnologica e per l’introduzione di uno stile sportivo ed elegante nell’universo dei SUV.

Peugeot 3008 raggiunge un altro traguardo importante nella sua carriera di successo iniziata nel 2016

Da allora non ha smesso di evolversi, lasciando il posto a versioni ibride plug-in ad alte prestazioni, nuove funzioni di assistenza alla guida come Night Vision o un rinnovamento estetico che ne ha esaltato il dinamismo e il design contemporaneo. Presto farà un nuovo passo avanti con il lancio delle versioni ibride leggere (MHEV).

A proposito di Peugeot 3008, oggi vi segnaliamo il raggiungimento di uno storico traguardo per questo celebre modello. Il traguardo in questione è stato raggiunto in Spagna. In quel paese la vettura di Peugeot ha registrato 110.000 immatricolazioni dall’inizio della sua carriera, diventando uno dei grandi punti di riferimento nel segmento dei SUV della Spagna. Inoltre, è stata anche la migliore lettera di presentazione per la strategia del marchio di Stellantis di fronte alla transizione energetica.

La Peugeot 3008 Plug-In Hybrid è stata l’auto elettrificata più venduta nel mercato spagnolo per tre anni consecutivi: 2019, 2020 e 2021. Attualmente, la versione PHEV rappresenta il 18,9 per cento del suo mix di vendite.

Presto si aggiungeranno alla gamma le alternative con tecnologia ibrida MHEV, in grado di percorrere almeno un chilometro in modalità “emissioni zero” e con valori di consumi ed emissioni di CO 2 del 15 per cento in meno rispetto a quelli della 3008 con motore a combustione interna. In una generazione futura, questo modello avrà versioni elettriche al 100%. Insomma un momento importante per questo veicolo che anche in futuro continuerà ad avere un ruolo centrale per Peugeot.