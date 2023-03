Ferrari 499P: tutto pronto per il debutto a Sebring

Ormai ci siamo. La Ferrari 499P è pronta al debutto. Questa vettura da gara riporterà la casa di Maranello nella classe regina del FIA World Endurance Championship, mettendo fine a un’assenza che durava da 50 anni. Teatro del rientro sarà la 1000 Miglia di Sebring, in programma nei prossimi giorni. Il “cavallino rampante” torna così sul palcoscenico più importante delle corse di durata, dove si sono scritte alcune delle pagine più luminose della sua storia.

Ai nastri di partenza della sfida statunitense ci saranno 2 Le Mans Hypercar del marchio emiliano. Sulla numero 50 si alterneranno al volante i piloti Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. La numero 51 sarà invece affidata ad Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Domani, mercoledì 15 marzo, si svolgeranno due sessioni di prove libere. Le qualifiche andranno in scena invece nella giornata di giovedì 14 marzo. Qui, il confronto col cronometro disegnerà la griglia di partenza della 1000 Miglia di Sebring, che entrerà nel vivo venerdì prossimo.

Ferrari 499P: tutti gli occhi su di lei

Molte le aspettative su questa “rossa”, che segna il ritorno della casa di Maranello nella classe regina dell’endurance. Con lei, il “cavallino rampante” riannoda i fili della storia. Il suo debutto in società è avvenuto nel mese di ottobre dello scorso anno. L’obiettivo? Brillare in pista come le sue più illustri progenitrici, a partire dalla 312 PB del 1972 che, nell’anno d’esordio, fece piazza pulita dei rivali. In cima ai sogni dei manager di Maranello c’è il ritorno sul gradino più alto del podio alla 24 Ore di Le Mans. Magari l’obiettivo sarà centrato, ma è ancora presto per fare previsioni.

Nei test di preparazione l’auto ha dato responsi incoraggianti, ma sarà il confronto in pista con gli avversari a dare delle indicazioni più precise. La sfida di Sebring, ormai alle porte, sarà un buon campo di prova, per capire fino a che punto potranno spingersi le ambizioni degli uomini in “rosso”. La Ferrari 499P dispone di quattro ruote motrici ed è spinta da un motore a 6 cilindri biturbo, derivato da quello della 296 GTB, accoppiato a un cuore elettrico, per una potenza alle ruote di 500 kW (680 cavalli), come da regolamento. La cilindrata è di 2994 centimetri cubi. Il prototipo rispetta i dettami tecnici della classe Le Mans Hypercar, che prevede vetture con propulsori ibridi, dotate di trazione integrale e con un peso minimo non inferiore a 1.030 chilogrammi.

Gli orari della 1000 km di Sebring 2023

Mercoledì 15 Marzo

15:55 – 16:55 FIA WEC Prove Libere 1

21:35 – 22:35 FIA WEC Prove Libere 2

Giovedì 16 Marzo

16:55 – 17:55 FIA WEC Prove Libere 3

23:30 – 23:45 FIA WEC Qualifiche GTE AM

23:55 – 00:10 FIA WEC Qualifiche LMP2

Venerdì 17 Marzo

00:20 – 00:35 FIA WEC Qualifiche Hypercar

17:00 – Start FIA WEC 1000 Miglia di Sebring 2023