Fiat: nel 2023 aumenta le sue vendite in Australia

Stellantis ha registrato un anno positivo nel 2022, registrando numeri record rispetto al 2021 in miglioramento fino al 26% rispetto all’anno precedente. La società che detiene 14 case automobilistiche, ha anche ridotto la garanzia e i reclami dei clienti del 30% nel 2022. Le vendite sono aumentate in quasi tutti i principali mercati globali di Stellantis, il che rende l’Australia un po’ una spina nel fianco. Questo in quanto solo Fiat e Ram hanno registrato una crescita in quel mercato. Gli altri sei marchi commercializzati nel paese invece registrano dati in calo.

Fiat e Ram sono gli unici brand di Stellantis che nei primi due mesi del 2023 hanno visto aumentare le loro vendite in Australia

Gran parte del calo è attribuito agli attuali ritardi nella produzione globale e ai rallentamenti nella logistica dei trasporti. Ma parte della colpa può essere attribuita alla riduzione dei nuovi prodotti disponibili per i consumatori e al ritiro dal mercato di alcuni modelli. Nel caso di Alfa Romeo, le vendite da inizio anno sono in calo del 41,6%. Ha venduto 59 veicoli nei due mesi del 2023 e su tale base potrebbe vendere circa 360 unità per l’intero anno, un calo del 37% rispetto al volume delle vendite nel 2022, quando il marchio ha trovato 571 nuovi proprietari.

In quel paese devono però ancora iniziare le vendite di Tonale, che partiranno nel maggio di quest’anno. Nella seconda metà del 2023 ci sarà anche un aggiornamento di Giulia e Stelvio. L’attuale offerta di due modelli, sebbene adatta alle attuali preferenze degli acquirenti, è molto lontana dai quattro modelli – 4C, Giulia, Giulietta e MiTo – disponibili nel 2017, quando il marchio ha venduto 1057 unità. Nel frattempo, Fiat, sta tenendo testa con rinnovato interesse per la sua 500 presente in due allestimenti e per la sorella Abarth, la 695 Competizione. Ai due allestimenti della 500 a benzina, si affiancherà una versione elettrica, la 500e (sempre in veste Abarth), nella seconda metà di quest’anno.

Fino al 2017 Fiat aveva in Australia cinque modelli – 500, Abarth 124 Spider, Panda, Freemont e 500X – nel proprio showroom. Le vendite da inizio anno nel 2023 sono di 149 unità, in aumento del 34,2% rispetto ai primi due mesi del 2022. Anche Fiat Professional, che vende Ducato, ha avuto un inizio 2023 decente con un aumento delle vendite del 28,8% con 170 nuovi acquirenti trovati.

L’altro vincitore tra gli otto marchi Stellantis in Australia è Ram, che è cresciuto del 91,6% nei due mesi con 956 vendite. Ram ha progressivamente aumentato le vendite dal 2016 sotto la cura dei distributori indipendenti Ateco Automotive e la sua partnership con Walkinshaw per produrre conversioni con guida a destra di alta qualità. In calo invece tutti gli altri brand di Stellantis.