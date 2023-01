Fiat Ducato: miglior base per camper per il 15esimo anno di fila

Arrivano ottime notizie dalla Germania per Fiat Ducato. Il famoso veicolo di Fiat Professional è stato nominato per il 15 esimo anno di fila miglior base per camper dai lettori della rivista specializzata Promobil. Fiat Ducato resta imbattibile anche quest’anno. Tuttavia, il veicolo base utilizzato più di frequente deve fare i conti con la crescente concorrenza. Se lo scorso anno è riuscito a stabilire un nuovo record con il 59,4 per cento dei voti, nel 2023 ha perso qualche punto percentuale. Tuttavia, con il 53,2 per cento rimane nettamente al primo posto nella classifica delle miglior basi per camper della rivista Promobil.

Per il quindicesimo anno di fila Fiat Ducato eletto miglior base per camper da Promobil

Il premio ricevuto per la quindicesima volta di fila non rappresenta un caso. Infatti una grossa fetta delle unità di Fiat Ducato prodotte annualmente vengono costruite appositamente per diventare base di camper. Il segreto del successo di Fiat Professional con questo modello sta nel fatto che il veicolo fin dai primi passi relativi al suo sviluppo viene concepito come piattaforma per vari tipi di veicolo e ciò avviene fin dalle prime fasi della sua produzione.

Fiat Ducato viene fabbricato nello stabilimento Sevel in Val di Sangro da oltre 40 anni. Si tratta di un modello globale che è anche un vero e proprio punto di riferimento nel suo segmento di mercato. Il veicolo viene venduto in oltre 80 paesi e ormai il suo ruolo di base per camper e consolidato. Basti pensare che nel mondo sono oltre 70 mila i proprietari di camper che hanno scelto il veicolo della casa italiana come base per il proprio camper.

Insomma si tratta indubbiamente di uno dei modelli di maggior successo tra quelli che fanno attualmente parte della gamma della principale casa automobilistica italiana e questo premio non fa altro che confermare tutto ciò.