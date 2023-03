Una Citroën Ami si è ribaltata al Tornante della Vecchia Stazione di Monte Carlo [VIDEO]

Il Tornante della Vecchia Stazione, o di Loews, è la curva più lenta dell’intero Mondiale di Formula 1. Una condizione che deve aver spinto due giovani a provare un approccio più spericolato del previsto, a bordo di un quadriciclo elettrico: una Citroën Ami.

C’è infatti un video che circola in queste ore online, un filmato che mostra una Citroën Ami intenta ad affrontare il Tornante della Vecchia Stazione dell’iconico tracciato di Monte Carlo fino a ribaltarsi e finire la sua corsa su un lato a ridosso del marciapiede laterale sfiorando persino qualche passante che si trovava sul posto.

L’incidente che ha coinvolto la Citroën Ami ripresa dal video non ha avuto conseguenze

L’incidente che ha avuto per protagonista la Citroën Ami, fortunatamente, non ha avuto alcuna conseguenza per gli occupanti del piccolo abitacolo del quadriciclo elettrico del costruttore francese. Il conducente era infatti un ragazzo di 16 anni, che nell’impatto non ha riportato lesioni gravi o ferite, mentre accanto a lui c’era un altro ragazzo di 22 anni; anche quest’ultimo non si è fatto male.

La Citroën Ami si può guidare già a partire dai 14 anni con la patente AM, essendo un quadriciclo elettrico destinato proprio a tale pubblico di riferimento. Subito dopo l’incidente al Tornante della Vecchia Stazione, i soccorsi hanno raggiunto il luogo dell’impatto trasportando i due ragazzi al Princess Grace Hospital Center. Entrambi se la sono cavata con uno spavento e con la consapevolezza che la prossima volta dovranno evitare di emulare i piloti di Formula 1, peraltro su un quadriciclo elettrico che gli ha comunque garantito ottimi valori di sicurezza.

La Citroën Ami, nonostante le dimensioni ridotte e una lunghezza di soli 241 centimetri, è in grado di trasportare fino a due persone. Il piccolo quadriciclo elettrico di casa Citroën è in grado di percorrere fino a 75 chilometri di autonomia, in accordo con una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh ricaricabile in 3 ore da una presa elettrica standard da 220 Volt. La Citroën Ami dispone di un motore elettrico da 6 kW che permette di raggiungere una velocità massima pari a 45 km/h, dati che la rendono guidabile già a partire dai 14 anni con la patente AM.