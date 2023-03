Alfa Romeo: dopo il 2026 arriveranno auto di grandi dimensioni

Alfa Romeo vuole diventare un brand premium globale e per questo dovrà lanciare una serie di auto che possano avere le caratteristiche giuste per fare bene in quelli che sono i principali mercati premium del mondo ed in particolare negli Stati Uniti. Proprio per questo motivo nei prossimi anni oltre al SUV compatto che vedremo l’anno prossimo e alle nuove generazioni di Giulia e Stelvio, arriveranno anche modelli di grandi dimensioni.

Alfa Romeo nei prossimi anni potrebbe avere due Segmento E

Il primo di questi veicoli è già stato confermato ufficialmente dal CEO del Biscione Imparato e lo vedremo nel 2027. Si tratterà di una ammiraglia lunga quasi 5 metri con un design che potrebbe stupire. Questa vettura sarà prodotta in Italia ma sviluppata negli Stati Uniti proprio per fare bene in quello specifico mercato. Sarà un’auto totalmente elettrica su piattaforma STLA Large e avrà una versione top di gamma Quadrifoglio con oltre mille cavalli di potenza.

Il secondo modello deve ancora essere confermato. Secondo quanto trapelato fino ad ora si potrebbe trattare di un SUV elettrico di grandi dimensioni. L’auto dovrebbe essere approvata a settembre del 2023. Con queste due auto dunque Alfa Romeo cercherà di creare il suo spazio nel segmento premium del mercato auto a livello globale riuscendo a garantire che almeno il 40 per cento delle sue immatricolazioni possa arrivare dai mercati al di fuori del vecchio continente.

Alfa Romeo E-SUV

Le due auto in questione con cui Alfa Romeo entrerà nel segmento E del mercato non hanno ancora dei nomi ufficiali. Molto probabilmente dovremo aspettare ancora qualche anno prima di avere informazioni più precise su queste due vetture che comunque saranno le due top di gamma della casa automobilistica del Biscione e dunque rappresenteranno il meglio di quello che la casa milanese ha da offrire in termini di design, meccanica, tecnologia, lusso e piacere di guida.