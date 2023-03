Nuova Fiat 600: ecco quando potrebbe debuttare

Nuova Fiat 600 sarà certamente una delle due auto elettriche che la principale casa automobilistica italiana lancerà nel corso del 2023 come anticipato nei giorni scorsi dal numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares. La vettura è stata avvistata in versione prototipo camuffato nei giorni scorsi e il suo sviluppo sembra essere già buon punto. In tanti si domandano quando questa auto sarà presentata ufficialmente da Fiat.

Ecco in che mese la nuova Fiat 600 potrebbe debuttare e quando si potrebbero aprire le vendite

Al momento la casa automobilistica torinese non ha fornito indicazioni ufficiali sui tempi di debutto della nuova Fiat 600. Tuttavia sul web sono apparse alcune indiscrezioni che ipotizzano in quale mese questa auto sarà presentata e in quale mese potrebbe partire la sua produzione a Tychy in Polonia nello stabilimento di Stellantis in cui la vettura sarà fabbricata insieme a Jeep Avenger e al futuro SUV compatto di Alfa Romeo.

Secondo il sito Passione Auto Italiane, potrebbe essere luglio il mese giusto per la presentazione di questa auto. Non si esclude però che qualche succosa anticipazione, sotto forma di teaser o di altro, possa avvenire già nelle prossime settimane. Quanto all’avvio delle vendite e della produzione, il mese di settembre del 2023 sembra essere in pole position.

Ribadiamo che si tratta di semplici voci e nulla di ufficiale è stato detto da Fiat a proposito della nuova Fiat 600. Anche il nome per il momento aspetta di essere confermato ufficialmente. Vedremo dunque quali novità arriveranno nelle prossime settimane a proposito di questo atteso SUV compatto che in breve tempo dovrebbe diventare una delle auto più popolari tra quelle presenti nella gamma della casa automobilistica italiana che fa parte del gruppo Stellantis. Questa auto infatti si andrà a collocare in un segmento di mercato tra i più in voga in questo momento in Europa e non solo.