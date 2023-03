Citroën: con Domenica On l’assistenza clienti è disponibile anche la domenica

Citroën Italia ha presentato nelle scorse ore Domenica On, il nuovo servizio da remoto che consente di avvalersi di un consulente di vendita dedicato anche nei giorni festivi. Non si tratta di un bot che simula una comunicazione spesso con risultati insoddisfacenti, ma di un vero e proprio consulente esperto e formato pronto a rispondere a qualunque domanda, assicurando così una customer experience coinvolgente, trasparente ed efficace.

Per la prima volta, la casa automobilistica francese mette a disposizione una squadra di consulenti specializzati e reperibili anche la domenica, giorno in cui normalmente le concessionarie sono chiuse.

Citroën: il nuovo servizio offre assistenza in Italia anche di domenica

Per incontrarli basterà accedere al sito Web italiano e seguire le indicazioni sul servizio. In alternativa, è possibile sfruttare il numero di telefono dedicato 02-44412662. In entrambi i casi, si avrà la certezza di trovare un esperto capace di guidare l’utente alla scoperta dell’intera gamma del marchio francese, illustrandogli le promozioni più interessanti e supportandolo, passo dopo passo, nella fase di scelta del modello. Inoltre, sarà possibile prenotare un test drive presso lo showroom preferito a completamento di un percorso cliente omnicanale.

Citroën Italia continua così a rispondere ai cambiamenti nella mobilità e nel comportamento dei consumatori sviluppando soluzioni innovative per la vendita di auto online, oltre a quelle fisiche in concessionarie, che mantengono un ruolo centrale nella sua strategia.

Questo nuovo servizio sviluppa le potenzialità della digitalizzazione e dell’e-commerce, attraverso il quale oltre 8000 clienti italiani nello scorso anno hanno effettuato l’acquisto della loro nuova Citroën.

Il successo del percorso cliente totalmente digitale deriva all’esperienza di successo maturata con la Citroën Ami, che si svolge attraverso un percorso 100% online, facile ed intuitivo, su un sito Web dedicato con lo scopo di semplificare la vita quotidiana dei clienti nell’accesso alla mobilità.

Un processo di acquisto all’avanguardia, già utilizzato da oltre 10.000 clienti italiani dal lancio della Ami, facile e veloce che si completa in pochi semplici passaggi, in ogni istante, ovunque, 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

A supporto del cliente, in aggiunta a questo percorso 100% digitale, la rete delle concessionarie di Citroën resta sempre a completa disposizione. Infatti, sarà sempre possibile scegliere di acquistare o ritirare la propria Citroën Ami presso uno showroom aderente.

Domenica On amplia la gamma Citizen Services

Con Domenica On si amplia Citroën Citizen Services, una gamma che riunisce sotto un unico label una serie di servizi per una mobilità zen e responsabile. In particolare, il programma facilita un’esperienza globale più serena e incoraggia una mobilità sostenibile, per quanto riguarda la manutenzione del proprio veicolo, la sua guida, l’assicurazione, la preparazione dei viaggi e la semplificazione della ricarica nel caso di veicoli elettrici.

In aggiunta, di recente il programma si è arricchito del servizio B Parts che permette di accedere facilmente ai ricambi originali provenienti da veicoli fuori uso a prezzi competitivi, senza sorprese, garantiti dal costruttore e disponibili per essere montati dal cliente o all’interno della rete del marchio di Stellantis.

Fedele quindi ai suoi tre valori chiave – prendersi cura delle persone e del pianeta, benessere e audacia, l’azienda si conferma ancora una volta punto di riferimento sia per il comfort e l’innovazione dei suoi prodotti sia per gli esclusivi servizi che semplificano la vita dei clienti, tanto nella fase di acquisto quanto nel post-vendita, oltre a facilitare il possesso e l’utilizzo di un veicolo termico o elettrico.