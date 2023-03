Il ritorno di Alfetta fa il giro del mondo

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato le dichiarazioni del numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato che ha ammesso la possibilità del ritorno di Alfetta nella gamma della casa automobilistica del Biscione. Il francese ha detto che l’iconica vettura che fa parte della storia del famoso marchio milanese potrebbe tornare nelle vesti di una vettura di segmento C ma non di una classica berlina a due volumi. Il CEO di Alfa Romeo ha detto anche che una decisione in proposito sarà presa a settembre 2023.

Il possibile ritorno di Alfetta fa discutere in tutto il mondo

Una nuova Alfetta qualora fosse confermata quasi certamente sarebbe solo per l’Europa. Secondo Imparato ormai modelli di questo tipo non hanno più mercato al di fuori dei confini del vecchio continente e dunque si tratterebbe di una sorta di eccezione rispetto a quanto prospettato a proposito del futuro di Alfa Romeo che dovrebbe lanciare solo auto globali e cioè che possono essere vendute in tutto il mondo.

Nonostante ciò la notizia del possibile ritorno di Alfetta ha fatto letteralmente il giro del mondo. Dalla Francia agli Stati Uniti, dalla Cina al Regno Unito, dal Brasile fino al Medio Oriente sono in tanti ad augurarsi un ritorno di questa auto sul mercato. Questo nonostante molti di loro non vedrebbero in ogni caso questa auto dalle loro parti visto quanto dichiarato da Imparato. Anche questo mette in evidenza come il rilancio di Alfa Romeo sia auspicato da molti. Tra gli appassionati di motori di tutto il mondo la maggior parte riconosce l’importanza di questo brand che Stellantis intende trasformare in un marchio premium globale.

Screen shot da video Davide Cironi

Per il ritorno di Alfetta già iniziano a girare i primi render ma siamo sicuri che ancora una volta la casa automobilistica del Biscione sarà capace di sorprendere i suoi numerosi fan. La vettura potrebbe affiancare Tonale e offrire così una doppia scelta a chi cerca un’auto di quelle dimensioni. A proposito di Tonale sempre a settembre sapremo se il modello si meriterà di avere in un futuro anche una seconda generazione che però sarà solo elettrica. Vedremo dunque se dal Biscione arriveranno in proposito buone notizie per tutti i suoi ammiratori e tra coloro che sperano nel ritorno di questa auto.