Alfa Romeo Alfetta: Imparato conferma che ha in mente il suo ritorno

Alfa Romeo Alfetta è una di quelle auto di cui si parla puntualmente quando si discute a proposito del futuro della casa automobilistica milanese. Dopo anni di indiscrezioni finalmente questo nome torna prepotentemente nelle cronache riguardanti il marchio del Biscione. Infatti in una intervista concessa dal CEO di Alfa Romeo al magazine Quattroruote di aprile e di cui sul web il sito omonimo ha riportato qualche stralcio, il boss del Biscione ha ammesso di pensare seriamente al ritorno di questo iconico modello nella gamma del brand premium del gruppo Stellantis.

Imparato pensa ad una nuova Alfa Romeo Alfetta

Alfa Romeo Alfetta, secondo quanto dichiarato da Imparato, tornerebbe nelle vesti di vettura di segmento C da affiancare al SUV Tonale. Il suo arrivo comunque non avverrebbe prima del 2027 o del 2028. Una decisione sul suo arrivo verrà presa a settembre. In quel mese infatti i piani di Alfa Romeo per gli anni dal 2028 al 2030 dovranno essere approvati e dunque si saprà quante e quali auto arriveranno. Tuttavia Imparato ammette di avere in mente questo ritorno. La vettura non tornerebbe nelle vesti di berlina a due volumi classica, ma il francese ha lasciato intendere che potrebbe avere le sembianze di una vettura più sportiva e più cool. Probabilmente si fa riferimento ad una sorta di berlinetta coupé o fastback.

Dunque la vettura di segmento C di cui ha parlato nelle scorse settimane anche il responsabile di Alfa Romeo negli Stati Uniti non sarà una nuova Alfa Romeo Giulietta ma una nuova Alfa Romeo Alfetta. Imparato ha anche dichiarato che una vettura con queste caratteristiche andrebbe bene solo per l’Europa, in quanto si tratta di un tipo di auto che negli altri continenti non ha più molto mercato.

Tuttavia se nei prossimi anni la situazione del Biscione sarà buona e i nuovi modelli venderanno come sperato allora una nuova Alfa Romeo Alfetta da commercializzare solo in Europa sarebbe fattibile e rappresenterebbe una sorta di eccezione al piano generale di lanciare sul mercato solo auto con valenza globale. Sempre a settembre Imparato avrebbe lasciato intendere che si deciderà se in futuro lanciare una seconda generazione di Tonale, del B-SUV e si valuterà se mantenere una sola auto nel segmento C o due.