Mansory F9XX Tempesta Celeste: ecco la nuova edizione speciale della SF90 Spider

Dopo il lancio della F9XX basata sulla Ferrari SF90 Stradale/Spider, Mansory realizzerà un’edizione speciale in solo otto esemplari della Spider con il nome di Mansory F9XX Tempesta Celeste per la primavera del 2023.

Solo tre clienti in tutto il mondo potranno godere di questo piacere unico, per i quali la filosofia Mansory di “One of One” garantisce anche che ciascuno di questi veicoli lasci la fabbrica come un esemplare unico.

Mansory F9XX Tempesta Celeste interni

Mansory F9XX Tempesta Celeste: la Ferrari SF90 Spider diventa ancora più esclusiva

Proprio come la SF90 Spider rappresenta il top di gamma dei modelli del cavallino rampante, così è anche per Mansory la F9XX Tempesta Celeste. La conversione completa della supercar ibrida plug-in soddisfa la pretesa di “tempesta celeste” come nessun altro.

E questo non solo grazie alla sua potenza notevolmente aumentata di 1100 CV e alle prestazioni che ne derivano, ma anche attraverso il suo fascino estetico, cristallino e privo di dubbi e compromessi.

In questa conversione completa, Mansory ha utilizzato solo i migliori componenti: una carrozzeria con componenti leggeri realizzati in fibra di carbonio forgiato, un significativo aumento delle prestazioni, modifiche alle sospensioni, cerchi sportivi dal design elegante rifiniti in nero e varie modifiche interne realizzate con pelle pregiata e fibra di carbonio.

La Mansory F9XX Tempesta Celeste impressiona dall’esterno con prese d’aria ingrandite nella grembialatura anteriore, che assicurano in ogni momento un flusso di aria fresca ai radiatori ad alte prestazioni. Insieme al nuovo spoiler a labbro anteriore maggiorato, ciò si traduce anche in un carico aerodinamico notevolmente migliorato sull’asse anteriore.

Lateralmente, le sorprendenti minigonne laterali mostrano l’inconfondibile firma del preparatore tedesco. Anche qui il piacere visivo e la funzionalità tecnica vanno di pari passo perché i nuovi componenti della carrozzeria in fibra di carbonio non solo hanno un bell’aspetto, ma fungono anche da condotti dell’aria, fornendo grandi quantità di aria fresca sia al propulsore che al nuovo cofano in fibra di carbonio e ai freni posteriori.

Il doppio diffusore e la grembialatura posteriore di nuova concezione sono responsabili della perfetta guida del flusso d’aria sotto il veicolo. Allo stesso tempo, la grembialatura posteriore – in combinazione con lo spoiler posteriore – aumenta la deportanza sull’asse posteriore.

Lo stesso spoiler posteriore, a differenza della coupé, è diviso in due parti e presenta una luce di marcia diurna aggiuntiva sui bordi laterali. Un impressionante impianto di scarico con quattro terminali completa la vista posteriore di questa Ferrari SF90 Spider modificata.

Sono state apportate modifiche anche al V8 biturbo

Oltre ai cambiamenti visivi, anche la tecnologia della F9XX Tempesta Celeste subisce revisioni sottili ma molto efficaci. Di conseguenza, il motore V8 biturbo da 4 litri adesso eroga 980 CV di potenza e 980 Nm di coppia massima all’albero motore invece dei già impressionanti 780 CV e 800 Nm di serie.

In combinazione con i tre motori elettrici (due sull’asse anteriore e uno per l’asse posteriore), la Mansory F9XX Tempesta Celeste supera così i 1000 CV e raggiunge una potenza di sistema di 1100 CV.

Tutte le modifiche per migliorare le prestazioni sono state eseguite dagli ingegneri del reparto motori interno esclusivamente sul propulsore a combustione interna. La trazione elettrica completa è rimasta invariata.

Ciò garantisce che la guidabilità, l’eccellente risposta del motore di serie e l’interazione armoniosa della complessa trazione ibrida possano essere implementate nel miglior modo possibile. Adesso la SF90 Spider modificata raggiunge una velocità massima di 355 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,4 secondi.

Questi dati ad alte prestazioni vengono portati su strada in sicurezza grazie alla trazione integrale standard, ai componenti delle sospensioni adattati e ai nuovi cerchi YT.5 Air. Questo set forgiato di nuova concezione e ultraleggero presenta delle dimensioni di 9,5×21” e 12×22” in combinazione con pneumatici ad alte prestazioni nelle dimensioni 255/30 ZR21 (VA) e 335/25 ZR22 (HA) e offrono anche le massime prestazioni in termini di dinamica laterale.

L’abitacolo

L’abitacolo della nuova Mansory F9XX Tempesta Celeste è sportivo e allo stesso tempo elegantemente orientato grazie al suo colore azzurro uniforme ed è completamente rivestito con pelle di alta qualità fino all’ultimo angolo.

I sedili sportivi in carbonio rivestiti in pelle, in particolare, sono il punto culminante degli interni e creano un’atmosfera che combina perfettamente funzionalità elevata, eleganza, comfort e design eccezionale.

Dove la pelle non è utilizzata (o non può essere applicata), l’abitacolo è accentuato dalla fibra di carbonio. Infine, un volante sportivo in pelle, dei tappetini in pelle e numerosi loghi Mansory ricamati con precisione completano elegantemente la raffinatezza completa degli interni.