La Ferrari SF90 Stradale che brilla come un astro del cielo

La Ferrari SF90 Stradale piace alla clientela del “cavallino rampante” e i numeri produttivi stanno a dimostrarlo. Il prezzo elevato del modello non costituisce un problema per lo specifico bacino di sbocco, fatto di persone facoltose che amano l’eccellenza ingegneristica ed emotiva. Alcuni non si accontentano di un esemplare standard e lo affidano alle cuore del reparto Tailor Made della casa di Maranello, per cucirsi addosso un prodotto su misura, che interpreti al meglio i gusti personali. È il caso dell’auto di cui ci occupiamo in questo post.

Si tratta di una Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano, ossia dotata di cure specifiche per un’efficacia dinamica ancora superiore. A differenza di quelle “normali”, è stata curata dagli uomini del già citato dipartimento Tailor Made, per assumere una veste speciale ed esclusiva, che la differenzia da tutte le altre.

L’auto cerca di interpretare al meglio i gusti del committente, mantenendoli però nel solco della tradizione della casa emiliana, che non può tollerare eccessi e cadute di stile sulle “rosse”. A questo serve anche la consulenza degli specialisti. Il risultato è una delle migliori esecuzioni fino ad oggi fatte su questo potentissimo modello.

Ferrari SF90 Stradale elettrizzante

Foto da prolifo Facebook Ferrari

Per la carrozzeria è stata scelta una tinta in vivido blu lucido, con tratti in Giallo Modena, che ne definiscono felicemente il carattere estetico. Dentro ci pensano i dettagli in Ultrasuede Kiama JX Blab Blue del volante e altri elementi grafici, connessi ai cromatismi esterni, a tracciarne lo stile, che trasuda sportività ed eleganza. Bello anche l’abbinamento col colore delle pinze dei freni. Questa Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano extra-campionario mostra, ancora una volta, la qualità delle personalizzazioni che è in grado di eseguire il reparto Tailor Made.

A mio avviso le auto sportive di Maranello, fatte salve alcune eccezioni (come alcune 2+2), devono essere rosse o gialle, ma ammetto che la verniciatura dell’esemplare in esame è molto gradevole. Così la vettura sembra un brillante corpo celeste, venuto da universi lontani. Nessuna modifica è stata eseguita sulla meccanica della vettura trattata, come accade sempre per questo tipo di personalizzazioni. Del resto, l’eccellenza ingegneristica non si tocca. Qui stiamo parlando dell’auto più veloce dell’attuale listino del “cavallino rampante“.

La Ferrari SF90 Stradale è un’ibrida plug-in con 1000 cavalli al servizio del pedale dell’acceleratore. Il grosso della cifra giunge dal motore endotermico V8 biturbo, da 4.0 litri di cilindrata, che mette sul piatto 780 cavalli a 7500 giri al minuto. Sono quelli più emozionanti e sonori. Il resto della potenza arriva dai tre cuori elettrici, due dei quali disposti all’avantreno, per regalare motricità anche alle ruote anteriori. Le prestazioni sono marziane: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.5 secondi, da 0 a 200 km/h in 6.7 secondi, oltre 340 km/h di velocità massima. Al passaggio in pista di questo bolide si allertano i centri astronomici di tutto il mondo.