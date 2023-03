Lancia si prepara a diventare un brand premium elettrico

Lancia sta per diventare un marchio di auto elettriche pure. Inoltre, la casa italiana vuole anche prendere in prestito il design da icone della storia dell’azienda come Aurelia, Delta, Stratos e Stradale. “Questo glorioso e ricco passato è una fonte inesauribile di ispirazione e consentirà il salto verso le prossime generazioni di prodotti, che dovrebbero raggiungere altri paesi e mercati oltre all’Italia”, ha dichiarato recentemente l’amministratore delegato Luca Napolitano.

Sotto le loro carrozzerie di ispirazione retrò, i futuri modelli Lancia sorgeranno su nuove piattaforme moderne della casa madre Stellantis. La casa piemontese dovrebbe andare nel futuro insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles come marchi premium del gruppo automobilistico.

Tutti i futuri veicoli Lancia saranno basati sulle nuove architetture modulari STLA (Small, Medium, Large) di Stellantis, progettate per propulsori sia ibridi che elettrici. “Abbiamo in programma due nuove auto ogni due anni dal 2024 al 2028”, ha rivelato Napolitano ad Autocar.

Si dovrebbe iniziare con l’attuale unico modello Lancia, la piccola Ypsilon, ha spiegato l’amministratore delegato. Nel 2026 verrà lanciata una nuova berlina di lusso e Lancia smetterà di vendere veicoli con motore a combustione interna. Nel 2028, il modello cult Delta verrà rilanciato come auto elettrica. La berlina di lusso e la nuova Delta dovrebbero nascere sulla piattaforma STLA Medium. La nuova Ypsilon elettrica utilizzerà probabilmente la tecnologia della Fiat 500 completamente elettrica introdotta nel 2020, poiché l’architettura STLA Small corrispondente arriverà sul mercato solo successivamente.

Almeno il 50 percento degli interni della prossima Lancia sarà realizzato con materiali riciclabili, secondo Napolitano. Ciò non significa che devi fare a meno del lusso negli interni, ha sottolineato.Alla fine dello scorso anno, Lancia ha presentato in anteprima il suo futuro linguaggio stilistico con uno studio di concept.

“La scultura Lancia Pu+Ra Zero è un’opera d’arte che collega passato e futuro, bilanciando eleganza classica e spirito di design radicale”, afferma Napolitano. “Oggi inizia il rinascimento Lancia che stupirà gli appassionati del nostro marchio in tutto il mondo. La nostra casa automobilistica torna nel segmento premium europeo come un marchio desiderato, rispettato e fidato. Oggi per noi segna l’inizio di una nuova era”.