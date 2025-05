Ferrari Cavalcade Siviglia: pronto allo start un viaggio straordinario in Andalusia

Si avvicina a passo spedito una nuova edizione di Ferrari Cavalcade. L’evento andrà in scena a Siviglia, Andalusia, dal 25 al 28 maggio. Presto le “rosse” animeranno le strade della Spagna, incastonandosi come gemme preziose nei suoi scenari artistici e paesaggistici mozzafiato. Si prefigura un viaggio straordinario, nel segno della passione più nobile per il “cavallino rampante”.

Sono attesi al via ben 115 equipaggi, provenienti da oltre 25 nazioni, in rappresentanza dei diversi continenti. Molto ricca la line-up, con tante limited edition ed altri esemplari da mille e una notte a impreziosire la tela.

La cosa non stupisce, visto che si tratta di uno degli eventi più esclusivi organizzati dalla casa di Maranello, per i suoi migliori clienti. Sono gli owner di provata e robusta fede che, in pratica, custodiscono in garage un vero tesoro a quattro ruote, fatto di “rosse” di alto collezionismo.

Per loro, con Ferrari Cavalcade Siviglia, si profila un’esperienza indimenticabile, lungo un percorso di oltre 1.500 chilometri, che offrirà agli appassionati dell’area la possibilità di ammirare da vicino i tanti capolavori emiliani attesi ai nastri di partenza, ascoltandone pure le musicalità meccaniche. Il tutto con sullo sfondo gli scorci paesaggistici incantevoli dell’Andalusia. Sarà un vero e proprio spettacolo itinerante, nel segno del marchio simbolo dell’eccellenza Made in Italy.

I protagonisti dell’avventura dinamica, a bordo delle supercar emiliane, potranno condividere la loro passione con altri possessori, negli intervalli fra un turno di guida e l’altro. Ci sono tutte le premesse per un evento coi fiocchi, destinato a fissarsi nella storia.

Foto Ferrari

Ferrari Cavalcade 2025 partirà lunedì 26 maggio da Siviglia, in direzione Morón de la Frontera, “porta” della Sierra Sur. Da qui il colorato e rombante corteo di auto proseguirà la marcia verso Arcos de la Frontera, uno dei più scenografici pueblos blancos, arroccato su una falesia affacciata sulla valle del Guadalete.

Dopo un passaggio tra le colline di Medina Sidonia, le sportive del “cavallino rampante” raggiungeranno Cadice, antichissima città portuale sull’Atlantico. Poi il rientro a Siviglia, preceduto dalla visita a Jerez de la Frontera, celebre per i suoi sherry e la scuola di equitazione, oltre che per il noto autodromo di Formula 1, che ha ospitato tanti Gran Premi.

Quando il contatore del tempo segnerà la data di martedì 27 maggio, le “rosse” della Ferrari Cavalcade si tufferanno nella magia della campagna andalusa, tra riserve naturali e testimonianze storiche di grande fascino. La carovana rampante attraverserà la valle del Guadalquivir, per lanciarsi alla volta della Lora del Río, costeggiando successivamente l’Embalse de José Torán, un bacino artificiale immerso nella natura.

Poi il viaggio si spingerà fino a Palma del Río, nota per un suo maestoso edificio rinascimentale, Palacio Portocarrero. A seguire il passaggio per il Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, che accompagnerà gli equipaggi verso il suggestivo Palacio y Jardines de Moratalla, gioiello architettonico noto come la “Versailles andalusa”.

Foto Ferrari

Nella giornata di mercoledì 28 maggio, le splendide Ferrari protagoniste dell’evento si sposteranno in altri scenari naturalistici, dalle montagne andaluse alla costa del Mediterraneo, in un viaggio spettacolare nella Sierra de Grazalema. Qui gli occhi e il cuore dei partecipanti saranno catturati dai borghi pittoreschi incastonati tra canyon e pareti calcaree. Un piacere quasi spirituale.

Fra le mete di questa terza giornata di Cavalcade merita di essere menzionata la leggendaria città di Ronda, sospesa su un profondo burrone. Spettacolare il tuffo nella Sierra de las Nieves, riserva UNESCO, passando da El Burgo e Ojén. L’arrivo a Marbella sarà segnato da una sosta nell’esclusivo Puerto Banús. Agli owner dal piede più pesante farà molto piacere la visita al Circuito Ascari, dove potranno gustare l’adrenalina della guida sportiva su pista, in un contesto ambientale idoneo allo scopo. Qui le emozioni racing potranno prendere forma, in modo molto sicuro.

Ultima tappa nella giornata di giovedì 29 maggio, con un viaggio delle Ferrari attraverso paesaggi rurali e piccoli centri che raccontano l’Andalusia più autentica. Volete alcuni nomi? Eccovi serviti: La Puebla de Cazalla, La Romera, Pruna e Algámitas. Di particolare interesse la tappa ad Osuna, città monumentale tra le più eleganti della provincia di Siviglia, con una visita esclusiva a El Coto Las Canteras, cava monumentale definita “la Petra di Andalusia”. Qui prenderanno forma delle emozioni sublimi.

Poi il rientro a Siviglia, passando da Lantejuela e Marchena, con un doveroso omaggio alla città, per ricambiare con un saluto ideale la sua calda accoglienza. In linea con la tradizione di Ferrari Cavalcade, nella serata conclusiva si terrà un’asta di beneficenza in cui saranno messi all’incanto dei pezzi unici e delle esperienze esclusive, a sostegno di progetti educativi, perché il cuore del “cavallino rampante” è sempre stato molto generoso, sulla falsariga dello stile del fondatore, Enzo Ferrari.