John Elkann premiato negli USA dalla Niaf in occasione del 50° dell’associazione

La National Italian American Foundation (NIAF) ha comunicato ufficialmente nelle scorse ore che John Elkann, attuale amministratore delegato di Exor, nonché Presidente di Ferrari e Presidente del gruppo Stellantis, sarà insignito di uno Special Achievement Award nella categoria Global Business Leader. Il prestigioso riconoscimento verrà conferito durante il Gala celebrativo per il 50º Anniversario della fondazione, che si terrà il 18 ottobre 2025 nella città di Washington, D.C. Questo evento rappresenterà un’importante occasione per rendere omaggio a figure di spicco che si sono distinte a livello internazionale per la loro visione strategica, il loro spirito imprenditoriale e il contributo alla comunità italo-americana e globale.

John Elkann condividerà il palco con il celebre tenore Andrea Bocelli, che quest’anno riceverà il Lifetime Achievement Award

John Elkann condividerà il palco con il celebre tenore Andrea Bocelli, che quest’anno riceverà il Lifetime Achievement Award nella categoria dedicata al mondo dello Spettacolo. La presenza di due personalità di tale rilievo contribuirà a rendere la serata un momento memorabile, all’insegna dell’eccellenza, dell’innovazione e del profondo legame con le radici culturali italiane. Il gala, uno degli eventi più attesi dell’anno, sarà un tributo non solo ai risultati professionali, ma anche all’influenza positiva esercitata da questi leader su scala mondiale, celebrando al contempo i valori di tradizione, determinazione e orgoglio culturale che la NIAF promuove da mezzo secolo.

“Sono profondamente onorato di ricevere questo premio da un’istituzione così prestigiosa. Per mezzo secolo, la NIAF ha rappresentato il forte legame tra due Paesi a me cari: l’Italia e gli Stati Uniti”, ha dichiarato Elkann. “Exor e le nostre aziende sono impegnate nelle nostre attività e nelle nostre persone che lavorano in queste importanti nazioni, mentre continuiamo a investire nel loro futuro”.

John Elkann, nipote del leggendario Gianni Agnelli, è da anni considerato uno dei leader più influenti dell’industria europea. La dirigenza di Exor – holding che controlla, tra gli altri, Ferrari, Stellantis, The Economist e Juventus FC – espande costantemente le sue attività su scala globale, pur rimanendo fedele ai valori del patrimonio industriale familiare. L’onorificenza della NIAF non solo riconosce i successi ottenuti da Elkann fino ad oggi, ma sottolinea anche il suo ruolo nel rafforzamento del partenariato transatlantico basato su valori, storia e ambizione condivisi.