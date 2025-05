Free2move registra una crescita annua composta del fatturato del 99% dal 2021

Free2move, fornitore globale di servizi di mobilità, ha registrato una crescita costante negli ultimi anni, raggiungendo un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del fatturato del 99% tra il 2021 e il 2024. Questa performance evidenzia un approccio strategico che combina l’espansione organica con acquisizioni mirate, rafforzando la posizione dell’azienda in un mercato competitivo e promuovendone la presenza globale e la scala operativa.

Free2move ha raggiunto la redditività nel 2021 e ha costantemente ampliato il suo portafoglio di servizi e la sua presenza sul mercato attraverso acquisizioni strategiche. Nel 2024, l’azienda ha completato l’integrazione di Share Now, la sua ultima importante acquisizione, realizzando un’inversione di tendenza di successo in soli 18 mesi. Questo risultato, che si aggiunge a numerosi accordi strategici precedenti, sottolinea la comprovata capacità di Free2move di acquisire, integrare e potenziare nuove iniziative, massimizzando al contempo le sinergie operative.

Free2move sta rimodellando la mobilità attraverso una piattaforma completa e multi-verticale che si estende ben oltre il tradizionale carsharing. L’azienda integra perfettamente oltre 12.000 veicoli connessi per un carsharing flessibile e un noleggio in abbonamento. La sua piattaforma Software as a Service (SaaS) consente a oltre 3.600 partner in franchising di diventare fornitori di mobilità, offrendo servizi essenziali come la fornitura di flotte e la gestione operativa per altri 35.000 veicoli.

A completamento di tutto ciò, l’attività di intermediazione di Free2move estende ulteriormente la sua portata a 150 paesi, supportata da una solida rete di oltre 500 partner globali e locali per servizi di noleggio e parcheggio digitale. Tutte queste risorse e servizi di mobilità convergono nel marketplace unificato di Free2move, offrendo un valore diretto sia ai clienti che ai partner e posizionando l’azienda in modo da accogliere rapidamente soluzioni di mobilità emergenti e offrire innovazioni incentrate sul cliente.

Oltre alla sua competenza operativa, il punto di forza principale dell’azienda risiede nella sua avanzata piattaforma tecnologica cloud-native, sviluppata interamente internamente e implementata in Europa e negli Stati Uniti. Con oltre 300 milioni di transazioni elaborate in oltre 40 valute, la piattaforma vanta un design robusto e modulare che non solo supporta una base utenti globale, ma è anche pronta a integrare soluzioni di mobilità di nuova generazione, come veicoli autonomi e trasporto aereo urbano, garantendo adattabilità e scalabilità senza soluzione di continuità per il futuro.

“La nostra visione va ben oltre la semplice espansione della nostra presenza”, afferma Ahmed Mhiri, Co-CEO di Free2move . “Vediamo nuovi orizzonti nei veicoli autonomi, nella mobilità aerea urbana e in altre tecnologie emergenti: opportunità per unirli in un’unica piattaforma accessibile. Grazie al nostro collaudato stack tecnologico e alle solide basi operative, ci impegniamo a dare forma a soluzioni di mobilità sostenibili e più intelligenti. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere la mobilità più intuitiva, adattabile ed ecologica per tutti.”