Ferrari sostiene una scuola di Taormina dopo la Cavalcade

Ferrari Cavalcade festeggia il decimo anniversario. Sono passati due lustri dalla nascita dell’evento più prestigioso organizzato per i clienti della casa del “cavallino rampante”. In Sicilia sono andate in scena due edizioni di questa manifestazione. La più prestigiosa e recente risale al 2021, quando le “rosse” invasero Taormina, cuore pulsante di una kermesse di altissimo livello.

In quella circostanza, oltre 90 equipaggi, partendo dalla perla dello Ionio, si lanciarono anche alla scoperta di altre bellezze dell’isola, come Catania, Ortigia, Messina, Noto e Ragusa. Tantissimi i gioielli moderni e d’epoca presenti, riuniti per la prima volta insieme, sotto la formula della Cavalcade. All’appello molte Ferrari LaFerrari, Monza SP1 ed SP2 e compagnia bella, insieme a creature da sogno come la F50, la 250 GT SWB ad altre perle dell’era romantica.

In quell’edizione dell’evento, al Teatro Antico di Taormina, si svolse un’asta di memorabilia e di esperienze esclusive, rivolta ai partecipati. Il ricavato andrà ora a sostenere una causa nobile: con quei soldi, la casa del “cavallino rampante” ribadisce l’impegno in favore delle nuove generazioni. La donazione legata al 10° anniversario della Cavalcade andrà a Taormina. Qui verrà finanziato l’ammodernamento dell’edificio scolastico “Ugo Foscolo” dell’Istituto Comprensivo 1.

Nello stesso edificio, recuperando con nuove funzioni la vecchia casa del custode, sarà creato un laboratorio didattico, al servizio di un plesso che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado della città. Saranno istituite inoltre delle “Borse di Studio Ferrari” per gli alunni delle scuole superiori della celebre località turistica siciliana e per il finanziamento di attività didattiche private nel campo musicale e artistico, secondo un regolamento varato dall’amministrazione cittadina. Una promessa mantenuta, un altruismo che si rinnova.

L’azienda emiliana, ancora una volta, conferma di essere generosa e di parola. Queste le dichiarazioni dell’amministratore delegato Benedetto Vigna: “In Sicilia ho vissuto la mia prima Cavalcade, un’esperienza indimenticabile che porterò sempre con me. Incoraggiare i giovani e accompagnarli nella loro formazione è il modo migliore per ricambiare la splendida accoglienza ricevuta”.