Due Ferrari si schiantano contro la recinzione di una villa [Video]

Un incidente spettacolare si è verificato sabato quando due super car della Ferrari hanno attraversato un quartiere di lusso a Osimo, in Italia, prima di schiantarsi violentemente contro il muro esterno di una villa. La drammatica collisione che è stata catturata dalla telecamera di videosorveglianza, ha lasciato entrambi i veicoli distrutti mentre per fortuna i conducenti hanno subito solo piccoli graffi e contusioni. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di sabato. La causa dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Secondo la polizia locale, l’incidente potrebbe essere stato causato da una velocità eccessiva, come si può vedere anche nei filmati delle telecamere a circuito chiuso. Da notare che la polizia sta già esaminando i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza.

Due Ferrari si schiantano a Osimo in provincia di Ancona

Secondo quanto riferito, i guidatori delle due Ferrari, di età compresa tra 50 e 54 anni, sono belgi ed erano in vacanza vicino ad Ancona, anche se ci sono notizie contrastanti su uno di loro proveniente dai Paesi Bassi. Apparentemente avrebbero perso il controllo dei loro veicoli quando hanno colpito un marciapiede ad alta velocità, che ha finito per fungere da rampa improvvisata. L’impatto ha fatto volare le supercar in aria prima di schiantarsi in un modo spettacolare. Uno dei guidatori è stato portato in ospedale per accertamenti, ma è stato poi rilasciato.

Secondo il rapporto, i testimoni hanno immediatamente allertato i servizi di emergenza e i paramedici sono arrivati ​​sul posto per soccorrere i due conducenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo e della Centrale di Ancona per spegnere l’incendio che ha travolto la Ferrari azzurra.

I filmati di sicurezza ottenuti dalla villa in questione mostrano una Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano rossa che sbanda senza controllo e va a sbattere contro la recinzione. Pochi istanti dopo, una Ferrari F12berlinetta blu ha seguito l’esempio, volando in aria e prendendo fuoco all’impatto con la stessa recinzione. Lo YouTuber Antonio Pio Guerra ha filmato le conseguenze dell’incidente, mostrando i vigili del fuoco che spengono l’incendio dalla F12berlinetta che sembra essere distrutta.