Leasys rafforza il suo servizio Clienti con l’apertura del nuovo Leasys Center in Portogallo

Leasys Portugal, joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, celebra l’apertura del nuovo spazio Leasys Center, un’importante riqualificazione del patrimonio industriale in un modello di efficienza operativa per il Gruppo Leasys.

Nel nuovo Leasys Center i clienti potranno beneficiare dell’efficienza del Leasys Flex

Situata ad Alfragide, Amadora, questa apertura rappresenta un passo importante nell’espansione di Leasys in Portogallo, riflettendo il suo impegno per il benessere dei suoi clienti e una soluzione strategica, progettata per soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei suoi clienti in un unico spazio, puntando sulla centralità della posizione. Questa struttura ha la capacità di movimentare ininterrottamente circa 300 veicoli.

Nel nuovo Leasys Center i clienti potranno beneficiare dell’efficienza del prodotto Leasys Flex, la soluzione di noleggio flessibile ideale per chi cerca un’alternativa pratica e senza impegni a lungo termine. Offre inoltre un supporto completo per i processi di restituzione dei veicoli e per le valutazioni di fine contratto, garantendo che ogni passaggio venga eseguito con la massima precisione ed efficienza.

Un terzo servizio essenziale del Leasys Center sarà la Consegna Veicoli – As New – il noleggio di veicoli usati, che ha l’obiettivo principale di garantire ai clienti di iniziare la loro esperienza con Leasys in modo organizzato e professionale, con la consegna di un veicolo usato in perfette condizioni.

Per Rolando D’Arco, CEO del Gruppo Leasys, ” questa inaugurazione riflette il nostro percorso, l’evoluzione e gli entusiasmanti passi che Leasys ha in serbo per il Portogallo. Un progetto che rappresenta il rilancio di strutture con una lunga storia e che, grazie alle sinergie con il Gruppo Stellantis, ci permetterà di ospitare in un unico spazio le soluzioni più innovative in termini di efficienza e operatività nel mercato del noleggio operativo in Portogallo “.

Per Nuno Jacinto, Direttore Generale di Leasys in Portogallo: ” Abbiamo la forte ambizione di offrire ai nostri Clienti un’esperienza distintiva, l’eccellenza di quanto esiste sul mercato portoghese, e crediamo che il nuovo Leasys Center sarà un pilastro importante per raggiungere questo obiettivo. In un unico centro, e direttamente, forniamo i principali servizi relativi alla mobilità contrattuale dei nostri Clienti, dove stimiamo una movimentazione continua di circa 300 veicoli.

Da sottolineare anche il contributo fondamentale fornito da Leasys alla riqualificazione degli spazi dell’edificio denominato “FIAT Factory” presso Stellantis & You Alfragide, nonché all’immagine e al dinamismo dell’area circostante ”, aggiunge il manager.