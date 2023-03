Lancia: prima immagine teaser della concept che svelerà ad aprile

Lancia il mese prossimo alla Milano Design Week mostrerà una nuova concept car di uno dei suoi futuri modelli assai vicino a come sarà la versione di produzione di questa auto. Secondo alcuni si tratterà della nuova Ypsilon che debutterà nella prima metà del prossimo anno. Secondo altri si potrebbe trattare della futura ammiraglia lunga 4,6 m che sarà prodotta a partire dal 2026, forse in Italia su piattaforma STLA Medium e sarà solo elettrica al 100 per cento.

Prima immagine teaser per la concept car di Lancia che debutteàr ad aprile

A proposito di questa imminente concept da pochi minuti il capo di Lancia, il CEO Luca Napolitano ha mostrato sul suo profilo LinkedIn la prima immagine teaser di questa vettura. L’immagine mostra una parte del posteriore del modello ed è accompagnata dalla scritta: “”Preparati al secondo evento della Lancia Renaissance. Restate sintonizzati. Altro a venire”.

La Milano Design Week si aprirà il 17 aprile prossimo e dunque potrebbe essere quella la data giusta per il debutto di questa novità importante per la casa automobilistica piemontese che nei prossimi anni tenterà di dire la sua nel segmento premium del mercato auto in Europa che grazie ai tre modelli in arrivo sarà coperto dal brand al 50 per cento.

L’attesa per la rivelazione di questo prototipo è alta in quanto questo presenterà degli elementi di design che poi ritroveremo su tutte le future auto di Lancia. Da quello che si nota guardando con attenzione questa immagine teaser si capisce che l’influenza di Pu+RA mostrata al recente Lancia Design Day è abbastanza forte. Questa scultura mostrava gli elementi del nuovo linguaggio di design delle future auto della casa piemontese considerata da Stellantis uno dei suoi tre brand premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles. Vedremo dunque cos’altro emergerà nei prossimi giorni a proposito di questo atteso modello.