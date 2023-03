Alfa Romeo al top del mercato italiano a gennaio e febbraio

È una partenza col botto quella che registra Alfa Romeo nei primi due mesi del 2023 per quanto riguarda il mercato italiano. Il Costruttore del Biscione ha registrato infatti più del doppio delle immatricolazioni, rispetto a quanto fatto vedere a inizio 2022, con un dato che cresce del 150%. In questo modo Alfa Romeo diviene il costruttore premium che cresce maggiormente nel corso di un anno.

Al centro delle ottime performance registrate da Alfa Romeo a gennaio e febbraio c’è sicuramente l’Alfa Romeo Tonale. Il primo C-SUV elettrificato del Biscione è riuscito a fornire il giusto slancio alle vendite del marchio. La nuova Tonale risulta infatti al vertice fra i modelli dei costruttori premium presenti in questo Segmento, grazie ad una quota di mercato pari al 4,4% che gli permette pure di risultare fra i primi 10 veicoli della sua categoria.

La clientela ha apprezzato molto anche la nuova Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4

L’utenza sembra apprezzare in maniera positiva la nuova Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 capace di 280 cavalli di potenza. Parliamo della variante posta al top della gamma di Tonale che ridefinisce il paradigma di “Sportività Efficiente”. Solo nelle giornate dell’11 e del 12 febbraio scorsi, in occasione del Porte Aperte dedicato al debutto della Tonale Plug-In Hybrid Q4, sono stati effettuati più di 1.000 test drive a bordo della vettura del Biscione più efficiente di sempre con emissioni di CO2 fino a 29g/km che gli permettono di accedere liberamente nei centri cittadini. L’Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 può percorrere fino a 82 chilometri di autonomia in full electric per la massima mobilità quotidiana e fino a 600 chilometri di autonomia complessiva per affrontare lunghi tragitti extraurbani.

Forte di queste sicuramente interessanti performance commerciali, Alfa Romeo è pronta ad accogliere tutti gli appassionati nei suoi showroom già sabato 11 e domenica 12 marzo, per apprezzare al meglio l’intera gamma e, soprattutto, conoscere da vicino le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, protagoniste di una campagna di comunicazione emozionante in partenza già durante i prossimi giorni.

A gennaio 2023 Alfa Romeo ha immatricolato 1.784 vetture contro le 697 dello stesso mese del 2022, per un incremento del 155%, mentre nel mese di febbraio 2023 sono state 1.757 le vetture del Costruttore del Biscione vendute contro le 645 unità dello stesso mese dello scorso anno per un incremento del 172,40%.