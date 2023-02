Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio: ora disponibili negli showroom

Il Costruttore del Biscione ha avviato oggi il tour europeo delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, un appuntamento che precede l’esordio negli esclusivi showroom di casa Alfa Romeo. I due nuovi modelli introducono quella collocazione stilistica rivista, che già conosciamo, utile a rendere sia la Giulia che la Stelvio ancora più seducenti e contemporanee, focalizzando l’intervento stilistico sul frontale in modo da creare un chiaro e forte family feeling con la nuova Alfa Romeo Tonale secondo uno schema rivisto anche all’interno con l’introduzione di un rivisto comparto tecnologico.

Da noi in Italia le Alfa Romeo Giulia e Stelvio si potranno apprezzare già in occasione del Porte Aperte dedicato alla nuova Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4, in programma nel weekend dell’11 e 12 febbraio. Tutto è pronto, quindi, per accogliere gli appassionati che vorranno scoprire quella che è una piccola, ma necessaria evoluzione di due modelli ormai iconici per la gamma del Costruttore del Biscione. Guardando al listino prezzi, la gamma parte da 47.050 euro per la nuova Alfa Romeo Giulia e da 53.150 euro nel caso della nuova Alfa Romeo Stelvio.

L’arte di evolversi al centro del nuovo corso intrapreso dalle Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Il lancio delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio è stato preceduto dall’evento di presentazione denominato “Evolving is performance art”, una collocazione precisa che permette pure di racchiudere tutto il lavoro espresso dagli uomini di Alfa Romeo per migliorare due modelli comunque già perfetti e particolarmente apprezzati dal pubblico.

Si è trattato quindi di un obiettivo piuttosto ambizioso che ha richiesto quella che dal costruttore viene definita “una particolare abilità e una ricerca dell’eccellenza davvero straordinari”, ovvero elementi che spesso risultano alle spalle di un’opera d’arte. In questo modo, l’evoluzione intrapresa dalle Alfa Romeo Giulia e Stelvio può essere accostata alla “Performance Art”, la nuova forma d’arte in cui la performance dell’artista viene messa in pratica dal vivo. Oggi per rimanere al passo con i tempi, tutte le icone automobilistiche necessitano di seguire una necessaria evoluzione sebbene sia necessario conservare anche l’essenza stessa del progetto originale. Secondo Alfa Romeo, la parola “performance” rinvia anche alle prestazioni che risiedono nel DNA del marchio. Ancora oggi, nelle rispettive categorie di appartenenza, le Alfa Romeo Giulia e Stelvio continuano ad essere un punto di riferimento per il Biscione che vuole reinventare la sportività nel ventunesimo secolo.

Un frontale nuovo e una nuova ricerca tecnologica

Queste nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio rivisitano l’iconico Trilobo con un inedito trattamento delle griglie anteriori e dello Scudetto. Il tratto maggiormente distintivo dell’aggiornamento è però legato ai gruppi ottici anteriori che possiedono la nuova fanaleria Full-LED Matrix definita “3+3”, con elementi adattivi, che rispecchia il nuovo family feeling introdotto con l’Alfa Romeo Tonale e che ricorda una caratterizzazione stilistica tipica di molti modelli del passato del Biscione.

I tre moduli illuminanti realizzano una collocazione stilistica unica per queste nuove Giulia e Stelvio e vengono utilizzati al contempo per le luci diurne e per gli indicatori di direzione dinamici garantendo sempre ottime condizioni di illuminazione grazie all’introduzione di due tecnologie particolarmente sofisticate: l’Adaptive Front Lighting System, che fornisce una regolazione continua degli anabbaglianti in base alla velocità e alle specifiche condizioni di guida, e la Glare-Free High Beam Segmented Technology che, in scarse condizioni di luminosità, rileva automaticamente il traffico frontale o proveniente dal senso opposto per evitare l’abbagliamento delle altre auto; c’è anche il dispositivo Welcome and Goodbye che si attiva ogni volta che il guidatore chiude o apre l’auto.

Il layout dei gruppi ottici posteriori, sempre a LED, garantisce una perfetta combinazione tra stile e tecnologie sofisticate rinnovandosi per accentuare l’anima sportiva di entrambi i modelli. La nuova Stelvio presenta nuovi gruppi ottici posteriori con vetro fumé e finitura nero lucido mentre quelli della nuova Giulia utilizzano il vetro con finitura trasparente.

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio introducono anche una nuova dotazione tecnologica, ora più avanzata rispetto alla generazione precedente, che assicura un’esperienza di guida maggiormente connessa.

La novità più rilevante è caratterizzata dal nuovo quadro strumenti introdotto all’interno dell’iconico “cannocchiale”, dove trova ora posto il nuovo schermo TFT da 12,3 pollici completamente digitale e derivato da quello applicato già sulla nuova Tonale; da questo si accede a tutte le informazioni sulla vettura e ai parametri relativi alle tecnologie di guida autonoma. Inoltre, il cluster può essere riconfigurato attraverso tre layout disponibili a scelta del guidatore: “Evolved”, che rappresenta la visione progettuale delle Alfa Romeo del futuro valorizzando l’area centrale dello schermo pur mantenendone i due quadranti laterali; “Relax”, con un focus specifico sul comfort, libero da dettagliate informazioni vettura e caratterizzato dall’assenza dei due quadranti; e infine “Heritage”, che si ispira ai modelli iconici del marchio disponibili negli Anni ‘60 e ‘70, con dettagli distintivi come la numerazione invertita all’estremità finale del tachimetro.

Ora le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio adottano la tecnologia NFT

Tra le novità disponibili sulle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio c’è una nuova interfaccia Human Machine Interface (HMI) fluida e intuitiva, che permette sempre di avere a portata di mano tutte le funzionalità utilizzabili. Il nuovo sistema di infotainment rende disponibile anche la piattaforma “Alfa Connect Services” che rende disponibili molteplici servizi utili per la sicurezza e il comfort e riceve aggiornamenti via OTA (Over The Air).

La funzione “My Remote” permette di avere a disposizione molteplici servizi tra cui il controllo, a lunga distanza su smartphone o smartwatch, di alcune funzionalità dell’auto. Presto sarà resa disponibile anche la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token) introducendo una vera e propria esclusiva mondiale nel panorama dell’auto così come Alfa Romeo ha già messo a punto sulla nuova Tonale.

La tecnologia si basa sul concetto di “blockchain card”, ovvero su un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni di ogni singola vettura. Basandosi sulla selezione del cliente, l’NFT genera una certificazione in cui vengono riportati tutti i dati relativi alla vita della vettura, eventualità che può anche essere utilizzata come garanzia del buon mantenimento del veicolo, supportandone di conseguenza il valore residuo nel futuro mercato dell’usato. Dunque, la certificazione NFT, rappresenta un’ulteriore fonte di credibilità che aiuta il possessore, o il futuro rivenditore, ma rassicura anche l’acquirente nella scelta del veicolo di seconda mano.

Dinamica di guida sempre al top

Non muta la dinamica di guida che rimane invariata sulle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio secondo i canoni già noti per entrambi i modelli del Biscione. Semmai, grazie al nuovo apporto tecnologico garantito dalla nuova Tonale, le Giulia e Stelvio permettono di mettere a punto le base della ridefinizione della sportività del 21esimo secolo secondo le nuove prerogative avanzate dal Costruttore del Biscione.

Il comportamento dinamico delle Giulia e Stelvio è supportato dall’utilizzo di elementi prodotti con materiali ultraleggeri, a cominciare da alluminio e carbonio. C’è poi il sistema di trazione integrale con tecnologia Q4 che gestisce i livelli di trazione in maniera predittiva per garantire alte prestazioni e massimi valori di sicurezza.

La tecnologia Q4 rende disponibili tutti i vantaggi della trazione integrale garantendo comunque consumi ridotti, reattività e tutto il piacere di guida di un’auto a trazione posteriore. Il sistema attivo di ripartizione della coppia monitora in tempo reale le condizioni di aderenza e le richieste del conducente per garantire sempre le performance migliori. Sebbene sia sempre disponibile la trazione posteriore, all’approssimarsi dei limiti di aderenza o mediante una specifica richiesta del guidatore, la tecnologia Q4 chiude le frizioni presenti nel sistema di ripartizione e trasferisce in meno di 150 ms fino al 50% della coppia motrice sull’assale anteriore.

L’allestimento Veloce delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio permette anche l’integrazione della trazione integrale Q4 con differenziale posteriore autobloccante meccanico Q2. Il differenziale incrementa i valori di agilità del veicolo e il comportamento sportivo garantendo livelli di trazione sempre perfetti, alta stabilità in curva e grande sicurezza su fondi scivolosi.

L’architettura delle sospensioni adotta il sistema Alfa Link. All’avantreno insiste infatti una sofisticata sospensione a quadrilatero alto con doppia leva inferiore e asse di sterzo semi virtuale; viene ottimizzato così l’effetto filtrante e si può sterzare in modo rapido e preciso in ogni condizione. Dietro c’è invece un sistema multilink a quattro bracci e mezzo. Sulla nuova serie Competizione ci sono le sospensioni attive Alfa Active Suspension con smorzamento controllato elettronicamente che si adatta alle condizioni di guida praticamente istante per istante. Infine, l’Integrated Brake System (IBM) limita gli spazi di frenata e ottimizza al meglio la distribuzione dei pesi. Il sistema brake by wire permette infatti di ridurre i componenti all’interno del vano motore sostituendo l’assieme di pompa, servofreno ed ESP con un unico elemento.

Lo sterzo rimane sempre fortemente diretto e c’è il cambio automatico ZF a 8 marce con palette in alluminio ricavato dal pieno poste alle spalle del volante. Immancabile il set di sistemi ADAS per la guida autonoma di Livello 2 presenti a bordo delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

Una nuova gamma semplice e intuitiva

Le nuove Giulia e Stelvio convergono nella nuova logica di gamma vista già con l’arrivo sul mercato della nuova Alfa Romeo Tonale, che rende ancora più semplice la configurazione da parte del futuro cliente. Sono quattro gli allestimenti disponibili, secondo uno schema ben definito e in grado di soddisfare le necessità dei clienti più esigenti. Il trim Super è la porta di ingresso all’esperienza offerta dalla gamma Alfa Romeo, caratterizzazione che diviene ancora più esclusiva con l’allestimento Sprint, che include numerosi optional dalla forte connotazione sportiva. Ai vertici della gamma troviamo l’allestimento Ti, che esalta le doti di eleganza ed il carattere distintivo delle due vetture, e il Veloce, per raggiungere il massimo in termini di performance e sportività.

Quattro allestimenti distintivi ma tutti in grado di rispondere all’esigenza di un cliente alla ricerca di una vera e propria simbiosi con la propria vettura. Infine, le Nuove Giulia e Stelvio saranno disponibili nelle versioni diesel 2.2 con potenza erogata di 160 cavalli e trazione posteriore insieme alle potenti motorizzazioni benzina 2.0 turbo da 280 cavalli e ancora diesel 2.2 da 210 cavalli a trazione integrale.

C’è la serie speciale Competizione

Il debutto delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio si affianca all’introduzione della serie speciale Competizione. L’allestimento nasce sulla base del trim Veloce e viene reso disponibile con tutte le motorizzazioni in gamma. Si tratta, al lancio, dell’allestimento top di gamma con l’inedita colorazione Grigio Opaco Moon Light che contrasta col rosso delle pinze freno.

Una connotazione estetica particolarmente sportiva che sulla nuova Stelvio viene accentuata dai cerchi in lega da 21 pollici di diametro. Per quanto riguarda l’abitacolo, c’è il raffinato impianto audio Harman /Kardon e la plancia e i sedili rivestiti in pelle pregiata nera con cuciture rosse. Completano le dotazioni i vetri privacy e il badge Competizione posto sulle fiancate e sul poggiatesta anteriore. Sulla Competizione viene reso disponibile già di serie il sistema Alfa Active Suspension e la tecnologia NFT. Dunque, la Competizione è la massima espressione, in termini di stile performance e tecnologia, dell’essenza Alfa Romeo in attesa delle varianti Quadrifoglio che dovrebbero essere presentate ad aprile.

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio si acquistano con le soluzioni proposte da FCA Bank e da Leasys

L’offerta commerciale utile all’acquisto delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio prevede un set dedicato di soluzioni di acquisto, offerte da FCA Bank e Leasys.

Con FCA Bank è possibile provare le esperienze proposte dalle nuove Giulia e Stelvio con una proposta finanziaria esclusiva costruita sulla versione Veloce 2.2 Turbo Diesel da 210 cavalli e trazione integrale Q4. Viene proposta una rata a partire da 490 euro al mese che include un anno di estensione di garanzia e un anticipo a partire da 10.920 euro per nuova Stelvio e da 10.980 per nuova Giulia. Con la possibilità di scegliere, alla scadenza del contratto, tra tre diverse opzioni: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua o rifinanziandola, oppure restituirla.

Con Noleggio Chiaro di Leasys si potrà salire a bordo delle nuove Giulia e Stelvio, per un’esperienza di guida libera senza oneri e pensieri legati alla gestione dell’auto. Noleggio Chiaro è la formula di noleggio a lungo termine che prevede, inclusi nel canone, un set completo di servizi. C’è la copertura RCA, l’assistenza stradale, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le coperture furto, incendio e riparazione danni e il servizio di infomobilità I-Care. In più, con Noleggio Chiaro, il cliente ha diritto di prelazione sull’acquisto della vettura al termine del periodo di noleggio. L’offerta presenta un canone mensile di 489 euro iva inclusa con un anticipo di 13.900 euro iva inclusa nel caso della Giulia e un canone di 499 euro iva inclusa con un anticipo di 14.900 euro iva inclusa per la Stelvio. La formula include 36 mesi e 60.000 km percorribili.