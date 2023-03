Nuova Fiat Topolino: sarà lei la prossima novità a debuttare?

Nuova Fiat Topolino dovrebbe essere una delle auto elettriche che Fiat farà debuttare nel 2023 così come confermato dal numero uno di Stellantis Carlos Tavares. Se in un primo momento sembrava che la nuova Fiat 600 potesse essere la prima delle due auto a debuttare, secondo le ultime indiscrezioni il lancio di questo modello potrebbe avvenire sempre nel 2023 ma qualche mese dopo quanto originariamente previsto.

Nuova Fiat Topolino: a sorpresa potrebbe essere lei la prima delle due auto elettriche di Fiat a debuttare nel 2023

Di conseguenza le possibilità che la nuova Fiat Topolino possa essere la prima delle due novità di Fiat a debuttare si fanno sempre più concrete. Ricordiamo che l’auto è stata confermata dal CEO della principale casa automobilistica italiana Olivier Francois, che ha detto che Fiat è interessata ad entrare nel segmento delle microcar. Al momento però non è ancora confermato che questo quadriciclo elettrico si chiamerà davvero con questo nome.

Certezze le avremo probabilmente solo in sede di presentazione del veicolo che potrebbe debuttare intorno alla metà del 2023. Nuova Fiat Topolino deriverà dalla Citroen Ami che tanto successo sta avendo. Le due auto avranno molte cose in comune e differiranno solo per i badge, alcuni materiali e forse la possibilità che il veicolo di Fiat possa avere il tetto in tela. Anche questa ipotesi però per il momento è tutta da confermare trattandosi di una mera voce di corridoio.

Secondo i soliti bene informati la nuova Fiat Topolino sarebbe già pronta e in attesa di essere presentata. L’auto dovrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 7 – 8 mila euro e il luogo di produzione scelto per questo veicolo sarà la fabbrica di Stellantis a Kenitra in Marocco dove viene già prodotta anche la Citroen Ami oltre la Opel Rocks-e. Vedremo dunque nelle prossime settimane cosa accadrà in casa Fiat.