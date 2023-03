Nuova Fiat 600: cronaca di un successo annunciato?

Ieri sono state pubblicate le prime foto spia del muletto della nuova Fiat 600. Le immagini mostrano più o meno come sarà il design di questo futuro modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori. Esteticamente parlando la vettura sembra prendere in prestito alcuni elementi dalla nuova 500 e altri dalla 500 X che andrà a sostituire.

Fiat si prepara a dominare nel segmento B grazie alla nuova Fiat 600 e alla nuova Panda

Da quello che si intuisce dalle immagini la nuova Fiat 600 sembra avere le carte in regola per fare bene in un segmento di mercato in forte crescita come quello dei B-SUV. La vettura che avrà una versione elettrica e almeno una ibrida si presenta come un serio candidato a dominare il segmento grazie ad un rapporto qualità prezzo che come sempre per le auto di Fiat sarà molto interessante.

La nuova Fiat 600, il cui nome deve ancora essere confermato ufficialmente sarà svelata nel corso del 2023. Le ultime indiscrezioni parlano di un leggero rinvio del suo debutto che potrebbe essere spostato di qualche mese in avanti per permettere a tecnici e ingegneri di Fiat di ultimare lo sviluppo dell’auto che nella seconda metà dell’anno dovrebbe iniziare ad essere prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia dove il veicolo sarà prodotto insieme a Jeep Avenger e al futuro Alfa Romeo B-SUV.

La nuova Fiat 600 insieme alla nuova Fiat Panda che dovrebbe debuttare nel corso del prossimo anno dovrebbero rappresentare un’accoppiata vincente per la principale casa automobilistica italiana che grazie a questi due modelli dovrebbe dominare il segmento in lungo e in largo. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nel corso delle prossime settimane a proposito del nuovo SUV compatto di Fiat.