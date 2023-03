Lancia concept: sarà svelata ad aprile e sorprenderà

Ad aprile Lancia concept sarà una delle novità più eclatanti che saranno svelate in occasione della Milano Design Week, evento che si terrà dal 17 al 23 aprile 2023. Al momento non è chiaro se si tratterà della nuova Lancia Ypsilon o di una delle altre due auto che la casa automobilistica piemontese lancerà sul mercato nel corso dei prossimi anni coprendo così circa il 50 per cento dell’intero segmento premium in Europa.

Cresce la curiosità di vedere la nuova Lancia Concept che sarà svelata alla Milano Design Week

Secondo alcuni si potrebbe trattare della nuova Ypsilon che debutterà agli inizi del prossimo anno. Del resto Luca Napolitano ha detto che la Lancia concept sarà molto vicina al modello di produzione. Dunque il principale indiziato potrebbe essere propria la famosa vettura. Altri però pensano che vi sia qualche chance anche per la futura ammiraglia che sarà lanciata sul mercato nel 2026. Appare invece difficile che si possa trattare della nuova Delta dato che questa auto la vedremo solo nel 2028 e sembra dunque troppo presto mostrare un veicolo che sia vicino al modello di produzione.

In ogni caso questo lancio è considerato molto importante per il futuro di Lancia. Infatti con questa Lancia concept la casa italiana mostrerà quelli che saranno i principali elementi di design della sua gamma che poi ritroveremo anche nelle altre due auto che vedremo nei prossimi anni. Considerato che il marchio nei prossimi anni apparirà completamente trasformato rispetto ad oggi, la curiosità è davvero alta. Vedremo cosa emergerà nei prossimi giorni a proposito di questa importante novità che ci svelerà una grossa fetta del futuro del marchio premium del gruppo Stellantis.