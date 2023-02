Nuova Lancia Delta HF Integrale: il suo ritorno sarebbe ben gradito [VIDEO]

Nuova Lancia Delta HF Integrale, il cui debutto è avvenuto nel lontano 1987, è sicuramente uno di quei modelli che hanno fatto la storia della casa automobilistica piemontese. L’auto fu realizzata appositamente per partecipare alle gare rally campionato a cui l’auto di Lancia ha poi effettivamente preso parte con grande successo dal 1988 al 1993. Basti pensare che questa vettura nel corso della sua carriera nel mondo del motorsport ha ottenuto ben 35 vittorie e 5 campionati del mondo dei costruttori.

Nuova ipotesi di design a proposito di una nuova Lancia Delta HF Integrale

A proposito di una nuova Lancia Delta HF Integrale sono in tanti a sperare in un suo ritorno, specie da quando si è saputo ufficialmente che Lancia riporterà in vita la Delta con una nuova generazione che sarà lanciata sul mercato nel corso del 2028. Si spera che anche la sigla HF possa essere riportata in vita e che questa possa tornare proprio con la Delta. In effetti lo stesso Luca Napolitano non ha escluso questa possibilità nel corso di alcune recenti interviste rilasciate a proposito del futuro della casa automobilistica piemontese che il gruppo Stellantis ha intenzione di rilanciare nel segmento premium del mercato auto.

A proposito di una nuova Lancia Delta HF Integrale, oggi vi segnaliamo che sul web è apparso un nuovo video che ipotizza l’aspetto di una futura versione di questa mitica auto. Si tratta della creazione digitale del designer e Architetto Tommaso D’Amico che ha provato ad immaginare quelle che potrebbero essere le caratteristiche estetiche di questo modello qualora realmente Lancia decidesse di realizzare una nuova versione.

Ricordiamo che le Lancia del futuro saranno solo elettriche e dunque anche l’eventuale HF Integrale sarebbe a zero emissioni. La vettura avrà ua lunghezza di circa 4,4 m e sorgerà sulla piattaforma STLA Medium. Il luogo di produzione non è stato ancora deciso ma molto probabilmente sarà l’Italia. Si spera in nuovi aggiornamenti a breve.