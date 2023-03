Nuova Alfa Romeo 6C: c’è chi la immagina così [Render]

Nuova Alfa Romeo 6C dovrebbe essere il nome della futura super car della casa automobilistica milanese che dovrebbe fare il suo debutto in versione concept car nel corso dei prossimi mesi, secondo quanto anticipato dal numero uno del Biscione Jean-Philippe Imparato. A proposito di questa vettura vi mostriamo un nuovo render che è stato realizzato dall’artista digitale j.b.cars che ha pubblicato questa immagine sul suo profilo di Instagram. Il designer ha immaginato la vettura come fortemente ispirata alla recente Maserati GranTurismo.

Nuova Alfa Romeo 6C: la futura super car della casa automobilistica del Biscione immaginata in un render su base di Maserati GranTurismo

Nuova Alfa Romeo 6C come dicevamo dovrebbe debuttare a breve. Ad aprile dovrebbe arrivare la conferma ufficiale che l’auto sarà anche realizzata in versione di produzione in una quantità fortemente limitata. Si parla di meno di 100 unità. I prezzi dovrebbero essere davvero proibitivi ma nonostante ciò l’auto sarebbe già quasi sold out, come anticipato in una recente intervista nei giorni scorsi dal CEO Imparato.

Nuova Alfa Romeo 6C dovrebbe arrivare sul mercato con un motore a combustione. Questo modello dunque potrebbe rappresentare una sorta di canto del cigno per il motore termico di Alfa Romeo che dal 2027 venderà in Europa e Nord America solo ed esclusivamente auto elettriche al 100 per cento. Un’auto di questo tipo con prezzo elevatissimo e quantità limitata potrebbe aumentare ulteriormente la redditività della casa del Biscione che già dal 2021 comunque è tornata a fare utili.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi a proposito di questo atteso modello che sicuramente piacerà molto ai numerosi fan del Biscione desiderosi di vedere nella gamma della propria casa automobilistica preferita una vettura sportiva ad alte prestazioni con motore a combustione.