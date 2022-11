Alfa Romeo supercar: sarà estremamente limitata

Il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato già da alcuni mesi sta suscitando attraverso le sue dichiarazioni un forte interesse per una potenziale nuova Alfa Romeo supercar. A proposito di questo modello nelle scorse ore il francese ha aggiunto che qualora decidesse realmente di proporla sul mercato sarebbe estremamente limitata si parla di massimo 100 auto unità.

Meno di 100 unità per la futura Alfa Romeo supercar se Imparato deciderà di farla

Il marchio italiano ha giocato con l’idea di una nuova Alfa Romeo supercar, con Jean-Philippe Imparato, CEO del marchio Alfa Romeo, che ha dichiarato che finora ha “deciso di non rendere pubblica questa vettura”, e invece sta “progettato la auto con clienti’.

Alfa Romeo deve ancora confermare ufficialmente la nuova Alfa Romeo supercar, ma Imparato ha detto che farà un annuncio nella prima metà del 2023, il che significa che una decisione sarà rivelata entro giugno del prossimo anno. Il capo afferma anche che i futuri piani per il motorsport del marchio verranno svelati nello stesso periodo dopo che il legame tra la Sauber e la Formula 1 si concluderà alla fine della stagione di F1 del 2023.

Alla domanda della stampa sulla forma che prenderà la nuova Alfa Romeo supercar, Imparato ha dichiarato: “Questo tipo di progetto non è pensato per il mercato di massa, ma parliamo di meno di 100 auto. È qualcosa che è molto redditizio per noi se decidiamo di farlo.”

“Questo tipo di progetto è molto interessante, perché per adesso ho deciso di non rendere pubblica questa macchina, e tra l’altro, quando la mostrerò, sarà già esaurita. Sto progettando questa vettura con i clienti e questo tipo di studio è più una filosofia basata sul divertimento che vogliamo avere nella vita e sul nostro DNA che vogliamo rispettare”.

Imparato ha anche sottolineato che Alfa Romeo “non porterebbe mai un restomod o un veicolo copia e incolla”. E ha aggiunto: “Sarebbe una mancanza di rispetto per la nostra storia, ma si tratterà di mettere un nuovo pilastro nella storia dell’Alfa Romeo”.

Alfa Romeo ha una lunga storia nella produzione di modelli sportivi, ma è da tempo che non lancia un veicolo del genere, esattamente da quando 4C e la 8C sono state interrotte.

Tuttavia, la forma che assumerà questa nuova Alfa Romeo supercar è ancora un mistero. Se il Biscione vorrà usare questo modello come ultimo omaggio ai suoi motori a combustione, dovrà portare questo veicolo sul mercato entro il 2025, poiché entro quella data ogni nuovo modello che l’azienda lancerà sul mercato sarà elettrico al 100 per cento. Entro il 2027, tutte le nuove Alfa Romeo saranno modelli puramente elettrici.