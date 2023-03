Alfa Romeo B-SUV: avrà un design molto sportivo [Render]

Alfa Romeo B-SUV sarà la prossima grande novità per lo storico marchio milanese fatta eccezione per il concept della super car che debutterà forse a giugno ma che viene considerata come un’auto al di fuori della normale gamma della casa automobilistica del Biscione. Il debutto di questo SUV compatto, nuova entry level della gamma del brand premium di Stellantis dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2024.

Alfa Romeo B-SUV: cresce l’attesa per il debutto del nuovo modello che arriverà nel 2024

Alfa Romeo B-SUV che un nome ufficiale per il momento continua a non averlo è un modello estremamente importante per il futuro della casa milanese. Infatti questo veicolo che sarà prodotto a Tychy in Polonia sulla piattaforma CMP e che sarà la prima auto del Biscione ad avere una versione completamente elettrica, sarà la nuova entry level della gamma di Alfa Romeo.

Questo significa che in breve tempo Alfa Romeo B-SUV dovrebbe diventare l’auto più venduta in assoluto tra quelle proposte da Alfa Romeo sul mercato superando anche Alfa Romeo Tonale. A proposito di questa auto di recente abbiamo saputo dal CEO Jean-Philippe Imparato che non sarà un vero e proprio SUV e il suo design sorprenderà piacevolmente gli appassionati di Alfa Romeo ed in particolare coloro i quali hanno molto apprezzato in passato Alfa Romeo MiTo e Giulietta.

Ipotizziamo che Alfa Romeo B-SUV più che un SUV possa essere dunque una sorta di berlina compatta rialzata ma ovviamente le nostre sono solo supposizioni. Si spera che entro fine anno possa arrivare qualche notizia più certa a proposito del design di questa auto. Sembra invece sicuro che nei prossimi mesi conosceremo il nome ufficiale del modello che come detto da Imparato non sarà Brennero ma probabilmente pescherà tra i nomi storici del marchio. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali aggiornamenti arriveranno.