Alfa Romeo Tonale riceve nuovo premio in Italia

Alfa Romeo Tonale ha vinto il concorso New Car of the Year 2023, indetto dal magazine Quattroruote dal 2000. Con il 18 per cento delle preferenze, espresse sul sito Quattroruote.it, il primo C-SUV elettrico del brand ha primeggiato in una rosa di candidati di 20 nuovi modelli selezionati dall’autorevole redazione della rivista. Per Alfa Romeo si tratta di un rinnovato successo: in passato l’ambito titolo è stato vinto da 147 (2001), MiTo (2009), Giulietta (2011), Giulia (2017) e Stelvio (2018).

Nuovo premio in Italia per il SUV Alfa Romeo Tonale

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo Italia, ha dichiarato: ‘Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento, che è stato assegnato al Tonale dai lettori di Quattroruote, veri appassionati ed esperti nel campo dell’automobilismo internazionale. Da quando il concorso è stato lanciato, ben 24 anni fa, tutti i nostri nuovi modelli hanno sempre vinto, segno evidente del forte legame tra Alfa Romeo e il grande pubblico. Del resto, le ‘creazioni meccaniche’ Alfa Romeo hanno sempre trasceso il concetto di mero mezzo di trasporto e hanno conquistato la terra delle emozioni più viscerali, conquistando il cuore di tutti”.

Alfa Romeo Tonale è il modello con cui il Marchio ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’elettrificazione rimanendo fedele al suo DNA di nobile sportività italiana dal 1910. Il design distintivo italiano è completato da tecnologia all’avanguardia e connettività di alto livello, come dimostrato dal sofisticato sistema di infotainment. Per Alfa Romeo Tonale, il Marchio ha creato soluzioni tecniche uniche ed esclusive per enfatizzare il suo DNA e offrire al cliente un’esperienza di guida impareggiabile, tipica di Alfa Romeo, in cui la meticolosa cura dei dettagli si unisce alla continua ricerca della massima qualità.

Recentemente il Marchio ha presentato la Tonale Plug-In Hybrid Q4, la versione più performante della gamma che ridefinisce il paradigma della ‘Efficient Sportiness’. Infatti, il modello è l’Alfa Romeo più efficiente di sempre con fino a 26 g/km di CO2 che consentono il libero accesso ai centri urbani, oltre 80 km di autonomia in modalità full electric per una mobilità quotidiana superiore e fino a 600 km di consumo totale di carburante per la guida a lunga percorrenza su strade extraurbane. Inoltre, una potenza complessiva di 280 CV garantisce la dinamica di guida e la sportività distintive di Alfa Romeo.

Da segnalare, infine, che sul podio del concorso ‘New Car of the Year 2023’ sono saliti anche altri due modelli Stellantis: Maserati Grecale e Jeep Avenger, il primo SUV full electric del brand, con il 14% e il 12 per cento delle voti rispettivamente, a dimostrazione che i SUV del Gruppo sono sempre più apprezzati dalla clientela italiana.