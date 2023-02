DS Automobiles: pronta per vincere ancora nell”E-Prix in Sud Africa

Il Sudafrica ospiterà il suo primo E-Prix sabato prossimo. Una gara unica che si svolgerà a Città del Capo nella spettacolare cornice della “Table Mountain”. Dopo la magnifica vittoria di Jean-Eric Vergne a Hyderabad (prima vittoria per la monoposto Gen3 DS E-TENSE FE23), DS Automobiles e il suo partner Penske Autosport puntano a proseguire il buon progresso prestazionale ottenuto dall’inizio della stagione.

DS Automobiles pronta a trionfare anche nell’E-Prix del Sud Africa di questo week end

Determinato a conquistare un altro podio, il team DS Penske ha quindi investito intensamente in una nuova sessione di preparazione per migliorare le impostazioni della DS E-TENSE FE23 e perfezionare la sua strategia di gara. Ma il punto di forza del team rimane l’eccezionale duo di piloti con, al volante delle monoposto elettriche sviluppate da DS Performance, Jean-Eric Vergne, unico doppio campione della disciplina, e Stoffel Vandoorne, campione del mondo in carica.

Con lunghe curve sconnesse e porzioni di asfalto di diverso tipo, il percorso di Città del Capo sarà senza dubbio una grande sfida per le 11 squadre coinvolte in questa stagione 9. In qualità di produttore più esperto e più premiato sulla griglia, DS Automobiles sarà entusiasta di raccogliere questa nuova sfida.

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance ha dichiarato in proposito: “Vincere l’E-Prix di Hyderabad ha sollevato lo spirito di tutto il team e ci ha fatto realizzare ancora una volta il nostro grande potenziale. Ma subito dopo questo grande momento di gioia, abbiamo ricominciato a lavorare per migliorare la nostra prestazione. Oggi siamo sulla strada giusta! Quella che ci porterà verso i nostri ambiziosi traguardi. A Città del Capo affronteremo l’ennesima nuova pista dove il talento dei nostri meccanici, dei nostri ingegneri e dei nostri piloti campioni farà sicuramente la differenza. » Vedremo dunque come andranno le cose per il team francese.