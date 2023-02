Ram 1200: ricostruito il suo design in un video

Ram 1200 dovrebbe essere il nome del nuovo pickup che la casa automobilistica americana di Stellantis farà debuttare prossimamente in Brasile e che forse poi sarà anche esportato in Nord America. A proposito di questo atteso modello, oggi vi segnaliamo che il famoso magazine automobilistico brasiliano Autos Segredos ha pubblicato un video sul suo canale di YouTube in cui viene ricostruito quello che potrebbe essere l’aspetto di questo pickup quando finalmente sarà rivelato da Stellantis.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto definitivo di Ram 1200

Chiamato internamente Project 291, il nuovissimo pick-up monoblocco del marchio americano inizierà la produzione a Pernambuco alla fine di marzo. La produzione in serie del pick-up Ram 1200 2024 inizierà tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Il lancio avverrà nella prima metà del 2023. Il debutto sarà inizialmente con il motore 2.0 Turbo Diesel con la stessa taratura della Jeep Commander.

Il motore ha una potenza di 170 CV a 3.750 giri/min e una coppia massima di 38,7 kgfm a 1.750 giri/min. Il cambio sarà un automatico a nove rapporti e trazione 4×4. Il pickup Ram 1200 del 2024 sarà costruito su un monoblocco come il Fiat Toro, ma le sue dimensioni saranno maggiori. Il modello avrà un passo leggermente più grande e una lunghezza di oltre 5 metri, la larghezza dovrebbe essere vicina agli 1,85 m della Jeep Commander e la sua altezza vicina a 1,80 m.

La capacità di carico sarà di una tonnellata, tuttavia il volume sarà maggiore, avvicinandosi ai pickup medi della concorrenza. Ram 1200 ha lo stesso set di sospensioni della Fiat Toro, quello che cambia sono molle e ammortizzatori ricalibrati per il maggior peso e dimensioni. L’impianto frenante del pick-up, conosciuto internamente con il nome in codice di Project 291, è stato preso dal Jeep Commander. Il SUV produrrà anche parte dell’architettura elettronica e di sicurezza.

Autos Segredos ha rilevato che il Ram 1200 2024 sarà il modello con il più alto livello tecnologico prodotto in Brasile. Anteriormente il pick-up avrà un cofano molto più alto rispetto al Fiat Toro, il coperchio del vano motore sarà come negli altri modelli Ram, così come nelle sorelle, il nome del pick-up sarà sui lati del cassone. La griglia sarà filettata con il nome Ram al centro, gli stretti fari a LED firmati sono delineati dalla griglia in alto e in basso. A seconda della versione, la griglia può essere cromata o rifinita in nero.

Nella parte inferiore, lo skid plate è integrato con la presa d’aria inferiore che avrà elementi a forma di nido d’ape. Il montante “A” e il parabrezza sono gli stessi della Jeep Commander, tuttavia la giunzione tra piantone, baule e cofano ha una forma arrotondata, come in altri pickup Ram. Nella parte posteriore, il Ram 1200 2024 avrà un coperchio a secchiello con apertura convenzionale. I fanali posteriori avranno un design verticale. Il paraurti può essere cromato o nero a seconda della versione.