Nuova Opel Insignia: sarà questo il suo design nel 2025?

Nuova Opel Insignia potrebbe essere uno dei modelli che in futuro caratterizzeranno la gamma della casa automobilistica tedesca che come sappiamo fa parte del gruppo Stellantis. Usiamo il condizionale in quanto non è detto che la vettura avrà un erede diretto potendo benissimo trattarsi di una vettura completamente diversa. Quello che sappiamo con certezza è che al posto suo Opel pensa di portare sul mercato un crossover.

Nuova Opel Insignia: ecco quale potrebbe essere il design della sua futura erede che dovrebbe arrivare nel corso del 2025

La nuova Opel Insignia o come si chiamerà questa auto dunque abbandonerà la tradizionale carrozzeria di berlina per diventare un modello a ruote alte. Non si dovrebbe però trattare di un SUV vero e proprio ma di un mix tra un crossover e una berlina un qualcosa di simile alle recenti Citroen C5 X e Peugeot 408. Questo perché l’auto sarà solo elettrica e per motivi di peso e di aerodinamica in futuro questo tipo di modello prenderà sempre più piede al posto di SUV dalle forme più squadrate.

La nuova Opel Insignia dovrebbe arrivare nel corso del 2025 e nascere sulla piattaforma STLA Medium. Questo significa che avrà autonomia fino a quasi 700 km con una ricarica completa. La vettura continuerà ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica tedesca che ha intenzione di elettrificare completamente tutte le sue auto entro il 2027.

A proposito di nuova Opel Insignia segnaliamo che nelle scorse ore sul web è apparso un nuovo render che prova ad ipotizzare quello che potrebbe essere il design di questo futuro modello di Opel. Si tratta di un’opera del designer e artista digitale Avarvarii che ha realizzato questo render per il sito inglese Auto Express. Vedremo dunque a proposito di questa auto quali novità arriveranno da Opel nel corso dei prossimi mesi.