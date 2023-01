Opel Insignia: al suo posto un crossover elettrico

Opel Insignia sarà presto sostituita nella gamma della casa automobilistica tedesca da un crossover elettrico. La notizia era nell’aria già da tempo ma nelle scorse ore Mark Adams capo progettista del brand di Stellantis lo ha confermato ai microfoni di Auto Express. “Sostituiremo la Insignia con qualcosa, ma categoricamente non sarà una berlina. Le grandi berline sono una parte del mercato in contrazione. Per marchi come Opel che lavorano nel settore mainstream superiore, non funzionano. Abbiamo pensato al giusto equilibrio e crediamo che l’auto che sostituirà Insignia debba essere davvero attraente e ambiziosa. Si tratta di trovare una nuova formula”, ha dichiarato.

Arrivano ulteriori conferme: l’erede della Opel Insignia sarà un crossover elettrico

Ad ogni modo l’erede di Opel Insignia potrebbe non adottare una posizione da SUV tradizionale nel tentativo di mitigare le penalità di peso ed efficienza che inevitabilmente questo design di carrozzeria comporta. “Riconosciamo che le auto stanno diventando più alte e più pesanti e non è una buona cosa”, ha detto. “Ai clienti piace una posizione di seduta più alta e un senso di protezione, e il trucco per il futuro è creare quei collegamenti con il cliente, ma in un pacchetto più efficiente”. In parole povere la nuova Insignia potrebbe seguire le orme della Citroen C5 X.

L’erede di Opel Insignia non arriverà prima del 2024 o del 2025 ed è molto probabile che adotterà la piattaforma STLA Medium con autonomia fino a 700 km nelle versioni top di gamma. Questa piattaforma farà il suo debutto entro la fine del 2023 con la nuova Peugeot e-3008. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo modello nel corso dei prossimi mesi.