Lancia Ypsilon: dal 2024 sarà solo elettrificata

Lancia Ypsilon sarà la vettura che darà il via al nuovo corso della casa piemontese. Nel 2024 sarà lanciata la nuova generazione su piattaforma CMP. Il luogo di produzione non è ancora stato ufficializzato ma si parla della Spagna dove l’auto potrebbe essere prodotta insieme ad Opel Corsa. Secondo quanto trapelato nelle scorse ore da Stellantis, la vettura dal prossimo anno sarà venduta solo ed esclusivamente con motori elettrici o ibridi. Questo significa che andrà definitivamente in pensione il motore 1.2 da 69 CV.

Dal 2024 Lancia Ypsilon sarà solo elettrificata

Poi come sappiamo dal 2026 Lancia produrrà solo auto elettriche al 100 per cento. La nuova Lancia Ypsilon però dovrebbe diventare solo elettrica con l’arrivo del restyling previsto per il 2028, stesso anno in cui sarà svelata anche la nuova Lancia Delta, terzo dei tre modelli fino ad ora ufficialmente confermati da Stellantis per quanto riguarda la casa automobilistica piemontese.

Dunque il passaggio all’elettrico completo per Lancia Ypsilon sarà graduale e per alcuni anni i clienti potranno anche optare per un ibrido. A proposito di questo modello si vocifera che si possa trattare di una motorizzazione ibrida che possa sfruttare la tecnologia MHEV, forse con il tre cilindri 1.0 Firefly. Per il resto ricordiamo che la nuova generazione sarà svelata nel primo trimestre del prossimo anno ma non possiamo escludere qualche succosa anticipazione entro fine anno. Anzi sembra proprio certo visto quanto dichiarato nelle scorse settimane dal numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano.

Lancia

La nuova Lancia Ypsilon sarà lunga circa 4 metri e avrà uno stile fatto per piacere ad una platea di clienti più ampia. Questo grazie ad uno stile più elegante e maschio con interni curati secondo lo stile italiano e con una tecnologia di ottimo livello facile da usare.