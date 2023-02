Fiat e Citroen non saranno i brand low cost di Stellantis

Tra le tante cose interessanti dette oggi dal CEO di Stellantis Carlos Tavares, una ha riguardato Fiat e Citroen. Alla domanda se nel gruppo automobilistico ci sarà spazio in futuro per qualche brand low cost un po’ nello stile di Dacia per il gruppo Renault, l’amministratore delegato ha risposto di no. Ha detto che le due case automobilistiche hanno un posizionamento chiaro offrendo modelli a prezzi accessibili, ma che non saranno mai dei brand low cost. Questo in quanto Stellantis non ha bisogno di marchi di questo tipo per aumentare i suoi volumi.

Stellantis non vuole brand low cost, Fiat e Citroen hanno un posizionamento chiaro

Questo significa che auto a prezzi veramente bassi nelle gamme di queste case automobilistiche non ci saranno mai. Fiat e Citroen nei prossimi anni avranno molte cose in comune. Si dice ad esempio che per risparmiare suoi costi, tra alcuni modelli ci saranno molte somiglianze. Si potrà parlare quasi di auto gemelle. Questo ad esempio potrebbe accadere tra la nuova Fiat Panda e la futura Citroen C3 e anche tra la futura C3 Aircross e un SUV della casa italiana che sarà lanciato nel 2025 al posto di Tipo.

Dunque Carlos Tavares ha messo in chiaro le cose a proposito dei due marchi. Che Fiat non sarà un marchio low cost lo si capirà anche con il lancio di due nuove auto elettriche che arriveranno nel corso del 2023. Si dovrebbe trattare della nuova 600 e forse della nuova Topolino. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questi due marchi che comunque nei prossimi anni si proporranno come brand entry level di Stellantis per quanto concerne le auto elettriche al 100 per cento.