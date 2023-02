Stellantis nomina un nuovo amministratore delegato in Australia

Il gruppo Stellantis ha un nuovo numero uno in Australia. Michael Filazzola è stato nominato amministratore delegato del gruppo automobilistico in Australia, a partire dal prossimo 20 marzo. Filazzola sostituisce l’attuale CEO Kevin Flynn, che si ritira dal settore “per trascorrere più tempo con la sua famiglia in Sudafrica”. Il signor Flynn ha preso le redini della società nel 2019 e ha delineato i suoi piani per rilanciare il marchio Jeep in particolare nel 2020.

Stellantis: Michael Filazzola prende il posto di Kevin Flynn come CEO del gruppo in Australia

Sotto di lui le vendite di Jeep nel paese sono cresciute da 5.519 nel 2019, a 5.748 nel 2020, a 7.762 nel 2021. Sono però scese a 6.658 nel 2022. Le vendite di Alfa Romeo sono scese da 891 nel 2019 a 571 nel 2022. Le vendite di Fiat sono scese da un picco di 928 nel 2019 a 357 nel 2022, anche se l’arrivo della nuova 500e potrebbe contribuire a far crescere queste cifre nel 2023.

Filazzola ha lavorato nell’industria automobilistica per quasi 30 anni in Australia, Cina e sud-est asiatico, con particolare attenzione all’aftermarket. “Non vedo l’ora di unirmi a Stellantis e lavorare con il team attraverso la sua solida suite di marchi”, ha detto il nuovo capo. “Con l’attenzione dell’azienda che si sposta verso l’elettrificazione e una nuova generazione di veicoli di tutti i marchi lanciati sul mercato, sento che questo è un ottimo momento per entrare a far parte di Stellantis”.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dall’Australia per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe. Quel paese è considerato uno dei mercati strategici per operare un’ulteriore crescita delle immatricolazioni come in passato confermato anche dallo stesso numero uno dell’azienda l’amministratore delegato Carlos Tavares.