Carlos Tavares: il CEO di Stellantis in visita in Argentina

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, visiterà oggi l’Argentina. Il numero uno del gruppo automobilistico nato nel gennaio del 2021 dalla fusione di PSA e di Fiat Chrysler Automobiles visiterà le strutture dello stabilimento di Ferreyra (Córdoba), dove viene prodotta la Fiat Cronos che come sappiamo ormai da anni è l’auto più venduta in assoluto in Argentina e una delle vetture più vendute di tutto il continente sudamericano.

Carlos Tavares non ha in agenda incontri ufficiali. La sua visita si limiterà agli incontri di lavoro con i dirigenti locali e alla visita dello stabilimento di Córdoba. Oltre a produrre la berlina Fiat Cronos, lo stabilimento di Ferreyra sta lavorando al cosiddetto Progetto KP1. Si tratta di un pick-up medio che potrebbe essere prodotto a Córdoba, per essere commercializzato in Argentina ed esportato in altri mercati con i marchi Fiat e Ram. Alla base del Progetto KP1 c’è il Peugeot Landtrek, un pick-up sviluppato dal marchio francese in Cina, che sarà prodotto anche in Uruguay.

Di questo modello nei mesi scorsi vi abbiamo mostrato in più occasioni foto spia. Sebbene in altre parti del mondo Landtrek sia commercializzato a marchio Peugeot in America Latina si è deciso di puntare su Fiat in quanto la principale casa automobilistica italiana è già famosa come marchio di pickup grazie a modelli estremamente popolari come Fiat Toro e Strada. Quest’ultimo è da due anni l’auto più venduta in assoluto in Brasile.

Vedremo dunque nel corso di questa visita di Carlos Tavares in Argentina se emergeranno ulteriori importanti novità per il gruppo Stellantis in un continente dove la società primeggia come dimostrano i dati di vendita compresi quelli del primo mese del 2023 che sono stati pubblicati proprio nelle scorse ore.