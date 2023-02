Alfa Romeo Stelvio camera car nel Filming Day di ferrari SF-23

Alfa Romeo Stelvio è stato scelto come camera car in pista per il Filming day della nuova monoposto di Formula 1 del cavallino rampante Ferrari SF-23. In un video apparso sul web si vedono le due auto insieme in pista. Il video è stato caricato da Varryx sui suoi profili YouTube e Instagram, mostrando la combinazione di veicoli non convenzionali in azione. La Stelvio rossa è una Veloce, molto probabilmente con un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri che produce 280 CV. D’altra parte, la furtiva camera car con la gru montata sul tetto e il rivestimento nero antiriflesso si basa sulla Stelvio Quadrifoglio incentrata sulle prestazioni con il V6 bi-turbo da 2,9 litri che produce 510 CV.

Nel fdilming Day della Ferrari SF-23 scelta Alfa Romeo Stelvio come camera car

Sebbene nessuna di loro possa competere con la potenza mostruosa del propulsore F1 elettrificato, la grinta in più di quest’ultima è utile per combattere il peso aggiunto di tutte le attrezzature per le riprese. Nonostante il suo baricentro più alto, lo stile del corpo del SUV è vantaggioso per i veicoli con funzioni di telecamera. Quelle auto spesso ospitano i fotografi nel bagagliaio e devono avere spazio sufficiente per gli operatori della telecamera e del suono all’interno dell’abitacolo. L’unico modello di Maranello che rispetta queste linee guida è la Ferrari Purosangue, anche se il suo costo elevato e la disponibilità limitata non la rendono adatta al ruolo.

Quest’anno la Ferrari spera di conquistare il titolo che manca da moltissimo tempo. Per quanto riguarda Alfa Romeo Stelvio il SUV di recente ha subito un lieve aggiornamento in attesa della nuova generazione che sarà completamente elettrica e secondo le ultime indiscrezioni dei soliti bene informati dovrebbe arrivare nel corso del 2026.